Все, что известно о российском ударе по Киеву и его последствиях, читайте в материале 24 Канала.

Какие последствия ночного обстрела?

01:56, 29 ноября

Какие последствия атаки в разных районах Киева?

  • У Святошинском районе произошло попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.
  • У Дарницком районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.
  • У Шевченковском районе в результате падения обломков на 14-этажный дом горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Пожар локализовали.
  • У Соломенском районе в результате падения обломков на 25-этажный жилой дом произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада с 1 по 3 этажи. Повреждены машины во дворе. Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома.
01:53, 29 ноября

По состоянию на 01:53 известно о четырех пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте.

Информация о пострадавшем ребенке, к счастью, не подтверждается.

01:50, 29 ноября

В Соломенском районе горит частный дом. Кличко сообщил о вызове медиков на еще одну локацию в этом районе.

01:41, 29 ноября

Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район столицы, бригада уже направляется на место.

По словам мэра Киева, в этом районе в результате падения обломков произошло возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома.

01:21, 29 ноября

По словам Тимура Ткаченко, есть информация о травмированном ребенке в Шевченковском районе. Эти сообщения сейчас проверяют.

Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе.

01:01, 29 ноября

Виталий Кличко написал о вызовах медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева.

Бригады выехали. Находитесь в укрытиях!
– добавил мэр.

00:43, 29 ноября

В 00:43 глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях российской атаки на двух локациях – в Дарницком и Шевченковском районах Киева.

Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки. Детали пока уточняются.