Все, что известно о российском ударе по Киеву и его последствиях, читайте в материале 24 Канала.
Какие последствия ночного обстрела?
По состоянию на 01:53 известно о четырех пострадавших в столице. Одного из них медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте. Информация о пострадавшем ребенке, к счастью, не подтверждается. В Соломенском районе горит частный дом. Кличко сообщил о вызове медиков на еще одну локацию в этом районе. Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район столицы, бригада уже направляется на место. По словам мэра Киева, в этом районе в результате падения обломков произошло возгорание на первом-втором этажах 25-этажного жилого дома. По словам Тимура Ткаченко, есть информация о травмированном ребенке в Шевченковском районе. Эти сообщения сейчас проверяют. Также в результате атаки поврежден жилой дом и автомобили киевлян в Соломенском районе. Виталий Кличко написал о вызовах медиков в Шевченковский и Дарницкий районы Киева. Бригады выехали. Находитесь в укрытиях! В 00:43 глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о последствиях российской атаки на двух локациях – в Дарницком и Шевченковском районах Киева. Среди прочего, есть повреждения жилой многоэтажки. Детали пока уточняются.
Какие последствия атаки в разных районах Киева?
