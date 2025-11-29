Во время вечернего обращения глава государства анонсировал второй раунд переговоров по мирному предложению США. Первый состоялся 23 ноября в Женеве. Тогда американский план удалось сократить до 19 пунктов с учетом пожеланий Украины и Европы, передает 24 Канал.

Что Зеленский сказал о мирном плане США?

По словам президента, американская сторона во время этих переговоров проявляет конструктив.

Он предположил, что уже вскоре Киеву и Вашингтону удастся прийти к согласию относительно того, каким должно быть завершение войны.

Вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам,

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, что ранее президент утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Соединенными Штатами. Во главе ее политик поставил секретаря СНБО Рустема Умерова. Умеров заменил в этой поездке Андрея Ермака, которого накануне уволили с должности руководителя Офиса президента.

Американскую сторону будут представлять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Киеву важно встретиться с переговорщиками из США перед их визитом в Москву, который состоится на следующей неделе.

Что известно о предстоящих переговорах в Майами?