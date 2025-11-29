Во время вечернего обращения глава государства анонсировал второй раунд переговоров по мирному предложению США. Первый состоялся 23 ноября в Женеве. Тогда американский план удалось сократить до 19 пунктов с учетом пожеланий Украины и Европы, передает 24 Канал.
Что Зеленский сказал о мирном плане США?
По словам президента, американская сторона во время этих переговоров проявляет конструктив.
Он предположил, что уже вскоре Киеву и Вашингтону удастся прийти к согласию относительно того, каким должно быть завершение войны.
Вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну. Украинская делегация имеет необходимые директивы, и я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам,
– подчеркнул Зеленский.
Напомним, что ранее президент утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с Соединенными Штатами. Во главе ее политик поставил секретаря СНБО Рустема Умерова. Умеров заменил в этой поездке Андрея Ермака, которого накануне уволили с должности руководителя Офиса президента.
Американскую сторону будут представлять спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Киеву важно встретиться с переговорщиками из США перед их визитом в Москву, который состоится на следующей неделе.
Что известно о предстоящих переговорах в Майами?
- Политолог Олег Саакян для 24 Канала объяснил, что работа переговорной группы – это подготовка, сбор данных и стратегия, которой обычно занимаются не министры. Умеров возглавляет делегацию де-юре, но полноценной заменой Ермака он не является, ведь экс-глава ОП имел прямой контакт с Зеленским и ведомствами, что давало ему большее влияние. Из-за этого динамика делегации может немного упасть: теперь понадобится больше времени на согласование данных и директив с президентом.
- По словам журналистки Юлии Забелиной, Джаред Кушнер ранее отказывался от участия в переговорах, потому что считал это токсичным для своего имиджа. Впрочем, после успеха на Ближнем Востоке Кушнер изменил решение и присоединился к переговорному процессу вместе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом.
- Политолог Валерий Дымов объясняет, что Трамп и его окружение не имеют четкого плана, а Кремль и его посредники, как Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев, пытаются продавить выгодные России условия. Дымов подчеркивает: Трамп руководствуется личной выгодой и не имеет надежных гарантий, а Путин знает, как этим воспользоваться. План не имеет шанса пройти в Украине и, соответственно, он не будет поддержан и в ЕС.