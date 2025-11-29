Об этом в интервью 24 Канала отметила политическая журналистка Юлия Забелина, объяснив, что это видно на примере со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом, однако после определенных событий зять Трампа передумал.

В США идет битва переговорщиков

Кушнер после достижения временного решения вопроса на Ближнем Востоке все же решил, что ему на фоне такого успеха стоит принять участие в переговорном треке. Это, по мнению журналистки, попытки субъективизировать больше Виткоффа.

Если обратить внимание, то в последнее время Кушнер и Уиткофф постоянно приходили на американское телевидение вместе давать интервью. Поэтому я думаю, что это еще одна переговорная команда, потому что сейчас мы наблюдаем битву кланов и переговорщиков,

– отметила Забелина.

По словам политической журналистки, Кушнер и Уиткофф хотят продемонстрировать Трампу быстрый результат в вопросе завершения российско-украинской войны. Они это делают с активным привлечением российской стороны. Забелина констатировала, что эта "спецоперация" с 28 пунктами "мирного плана" США им удалась.

К сведению! Политолог-американистка Александра Филиппенко рассказала, что в переговорный процесс вошел министр армии США Дрисколл, который может заменить Келлога, спецпредставителя американского лидера. Она считает, что Трампу больше симпатизирует Дрисколл, потому что тот выполняет его приказы и президент США видит в нем хорошего администратора.

На какой стадии переговорный процесс?