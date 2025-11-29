Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Состав украинской группы несколько изменился.

Смотрите также Трамп доказал это: почему сейчас для Украины угрожающе подписывать мирный план

Кто едет на переговоры с Уиткоффом от Украины?

Обсуждать мирный план, который инициировал президент США Дональд Трамп, едут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Ожидается, что они проведут встречу со Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Известно, что переговоры состоятся перед тем, как делегация США во главе с Уиткоффом на следующей неделе поедут в Россию.

Во время телефонного разговора посланник Трампа предложил российской стороне также работать над планом для Украины.

Напомним, первоочередной вариант мирного плана содержал 28 пунктов, часть из которых была выгодной только России. После встречи в Женеве сложные вопросы на части плана разделили и убрали. Теперь план состоит из 19 пунктов.

Издание пишет, что переговоры все еще идут сложно, ведь те условия, которые удовлетворяют Украину, не подходят для России и наоборот.

Почему на переговоры не поедет Андрей Ермак?