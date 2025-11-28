Об этом 24 Каналу рассказал политолог-американист Александра Филипенко, отметив, что фактически именно Келлог сейчас должен был бы быть в центре так называемых "мирных переговоров". Но его фактически не видно. Он дает комментарии, но ничего особо не говорит.

К теме США готовы признать контроль России над Крымом и остальными оккупированными территориями, – The Telegraph

Почему Трамп выбрал Дрисколла?

Как отметила Филипенко, судя по всему, Келлог увидел, куда движется этот процесс. Он понял, что Трамп ищет совсем другого человека. Президенту США нужен тот, кто будет выполнять приказы.

В свое время Трамп назначил Дрисколла исполняющим обязанности директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Это – довольно странный ход, ведь зачем министра назначать именно на такую должность. Но, вероятно, это просто стиль Трампа. Ему нравится Дрисколл.

Он считает Дрисколла талантливым администратором, который выполняет задачи. Трамп хотел видеть на посту спецпредставителя в Украине не такого как Келлог, который разбирается в международной политике; имеет свой взгляд на вещи; хорошо знает, что такое война в Украине и кто такой Путин. Дрисколл – не тот человек, который за этим следил. Он выполняет приказы,

– сказала Филиппенко.

Что известно о Дрисколле?