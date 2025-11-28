Про це 24 Каналу розповів політологиня-американістка Олександра Філіпенко, зауваживши, що фактично саме Келлог зараз мав би бути в центрі так званих "мирних переговорів". Але його фактично не видно. Він дає коментарі, але нічого особливо там не лунає.

До теми США готові визнати контроль Росії над Кримом і рештою окупованих територій, – The Telegraph

Чому Трамп обрав Дрісколла?

Як наголосила Філіпенко, судячи з усього, Келлог побачив, куди рухається цей процес. Він зрозумів, що Трамп шукає зовсім іншу людину. Президенту США потрібен той, хто буде виконувати накази.

Свого часу Трамп призначив Дрісколла виконувача обов'язків директора Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин. Це – досить дивний хід, адже навіщо міністра назначати саме на таку посаду. Але, ймовірно, це просто стиль Трампа. Йому подобається Дрісколл.

Він вважає Дрісколла талановитим адміністратором, який виконує завдання. Трамп хотів бачити на посту спецпредставника в Україну не такого як Келлог, який розбирається в міжнародній політиці; має свій погляд на речі; добре знає, що таке війна в Україні та хто такий Путін. Дрісколл – не та людина, яка за цим стежила. Він виконує накази,

– сказала Філіппенко.

Що відомо про Дрісколла?