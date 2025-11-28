Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал The Telegraph.

На що готові у США задля укладання договору?

Вашингтон пропонує закриття питання статусу окупованих територій шляхом їхнього фактичного визнання.

Угода передбачає, що Москва залишає за собою контроль над цими регіонами, а в обмін на це може надати гарантії припинення вогню і взяти на себе зобов'язання щодо майбутніх домовленостей.

Зі свого боку керівник Офісу президента Андрій Єрмак підкреслив, що президент Володимир Зеленський не підпише угоду, яка передбачає поступку українських територій.

На якому етапі мирні перемовини?