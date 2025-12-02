Є щонайменше три пункти мирного плану, на які Володимир Путін нібито ніколи не погодиться. Про це з посиланням на неназваного російського чиновника пише NBC, передає 24 Канал.

Дивіться також Примус України до капітуляції: як Віткофф допоміг Росії "продати" свій план Трампу та як на це реагують у США

На які компроміси не піде Росія?

Видання пише, що Путін ніколи не приховував своїх радикальних вимог. Зокрема, диктатор прагне захопити весь Донбас і закликає до так званої "демілітаризації" України, щоб зробити її беззахисною.

На тлі зустрічі з американськими перемовниками в Москві чиновник країни-агресорки розповів, щодо яких пунктів мирного плану Дональда Трампа компромісів нібито не може бути.

Є три стовпи, щодо яких ми (росіяни – 24 Канал) не підемо на компроміс. Перший – це територія Донбасу. Другий – обмеження ЗСУ. Третій – визнання території Америкою та Європою,

– переконує джерело NBC.

Водночас Кремль буцімто може "проявити гнучкість" у деяких другорядних питаннях, як-от щодо сотень мільярдів заморожених на початку війни російських активів.

Нагадаємо, європейські країни закликали використати ці кошти для відновлення зруйнованої економіки України. Натомість американський план передбачає, що близько третини активів (100 мільярдів доларів) можна інвестувати в зусилля з відновлення, а США отримають 50% прибутку з цього.

Що відомо про мирний план Трампа?