Есть как минимум три пункта мирного плана, на которые Владимир Путин якобы никогда не согласится. Об этом со ссылкой на неназванного российского чиновника пишет NBC, передает 24 Канал.

На какие компромиссы не пойдет Россия?

Издание пишет, что Путин никогда не скрывал своих радикальных требований. В частности, диктатор стремится захватить весь Донбасс и призывает к так называемой "демилитаризации" Украины, чтобы сделать ее беззащитной.

На фоне встречи с американскими переговорщиками в Москве чиновник страны-агрессора рассказал, по каким пунктам мирного плана Дональда Трампа компромиссов якобы не может быть.

Есть три столпа, по которым мы (россияне – 24 Канал) не пойдем на компромисс. Первый – это территория Донбасса. Второй – ограничение ВСУ. Третий – признание территории Америкой и Европой,

– убеждает источник NBC.

В то же время Кремль якобы может "проявить гибкость" в некоторых второстепенных вопросах, например, относительно сотен миллиардов замороженных в начале войны российских активов.

Напомним, европейские страны призвали использовать эти средства для восстановления разрушенной экономики Украины. В свою очередь американский план предусматривает, что около трети активов (100 миллиардов долларов) можно инвестировать в усилия по восстановлению, а США получат 50% прибыли с этого.

Что известно о мирном плане Трампа?