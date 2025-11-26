Когда в Вашингтоне впервые заговорили о "мирном плане" для Украины из 28 пунктов, Белый дом подавал это как продолжение своего миротворческого успеха в Секторе Газа. США якобы показали свою способность достичь широкого компромисса между непримиримыми врагами на Ближнем Востоке, следовательно, им удастся достичь аналогичного результата в Украине.

Впрочем, очень быстро выяснилось, что в этой истории есть как минимум два неприятных аспекта – российское влияние на сам текст документа и внутренние недоразумения внутри американской администрации.

На этот раз также особенно отличился Стив Уиткофф – нью-йоркский девелопер и давний друг самого Дональда Трампа, который стал специальным посланником США по урегулированию конфликтов – сначала в Газе, а теперь и в Украине. Проблема появилась, когда Bloomberg опубликовал стенограмму его разговора с путинским советником по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. С этого момента история о "мирном плане" превратилась в скандал о пророссийскости ключевого переговорщика США, который несет в себе угрозы как для Украины и европейских союзников, так и, вероятно – для самого переговорного процесса.

24 Канал собрал реакции западных политиков и СМИ на скандал вокруг Стива Уиткоффа, чтобы оценить, как влияет пророссийская позиция Уиткоффа на сам процесс переговоров и как объясняют ситуацию в Белом доме и Государственном департаменте США.

Скандал с Уиткоффом: за что критикуют спецпосланника Трампа?

Публикация издания Bloomberg раскрыла неудобную деталь, ведь Стив Уиткофф не просто вел переговоры с российской стороной относительно будущего "мирного плана", а фактически получил перечень требований от России, параллельно консультируя Кремль, как отыскать "правильный подход" к самому Дональду Трампу.

Очевидно, чтобы достичь включения в план своих максималистских условий и склонить президента США к большему давлению на Украину и союзников.



Стив Уиткофф во время личной встречи с Дмитриевым и Ушаковым, 14 октября / Фото EPA

В самом материале говорится о разговоре в середине октября, где Уиткофф обсуждает с Ушаковым возможный телефонный разговор Путина и Трампа накануне визита Владимира Зеленского в Белый дом. Он советует начать разговор с комплиментов относительно соглашения по Газе и представить российское предложение как логическое продолжение "миротворческого" движения Трампа.

Однако сама скандальность ситуации заключается не в самой идее контактов с кремлевскими чиновниками, ведь Белый дом и без того признает, что с Москвой постоянно ведется неофициальная коммуникация. Проблема в том, насколько большую роль берет на себя американский посланник, ведь фактически Уиткофф подсказывает агрессивно настроенному к Штатам российскому режиму – как психологически повлиять на президента США, чтобы тот стал более сговорчивым.

В дополнение это происходит в тот момент, когда Украина пытается добиться от американцев большей ясности в вопросах гарантий безопасности и территорий. Руками Уиткоффа сложилась неприятная ситуация, когда США становятся фактически участником схемы по "принуждению Украины к капитуляции", причем по плану, написанному в Москве.

Дополнительным камнем в Уиткоффа стал материал Reuters, где указано, что план из 28 пунктов в значительной степени опирается на российские наработки, вероятно, подготовленные командой Кирилла Дмитриева, которого Кремль уполномочил заниматься "миротворческой деятельностью" на украинском треке. И именно с Дмитриевым накануне Уиткофф встречался в Соединенных Штатах для обсуждения контуров будущей "сделки", со всеми присущими россиянам требованиями: сокращением украинской армии, закреплением российских завоеваний, прекращением поставок американского оружия и т.д.

В этом контексте утечка диалога между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым стала не просто элементом "переговорной стратегии" Белого дома, а ключевым доказательством и аргументом против для критиков Трампа, ведь американский посланник не просто оказался под влиянием россиян во время переговоров, но и помог Кремлю "продать" свой план президенту США.

Проблема в том, что за Уиткоффом, который и без того имел не лучшую публичную репутацию, закрепится звание наиболее пророссийского американского деятеля. Это может поставить под сомнение действенность любой будущей сделки, в которой его имя будет фигурировать как одного из ключевых архитекторов этих договоренностей.

Медиа и эксперты возмущены деятельностью Уиткоффа: что о скандале пишут на Западе?

После публикации стенограммы в Bloomberg история с Уиткоффом мгновенно разлетелась по всем американским медиа – от откровенно оппозиционных к действующей администрации до полностью лояльных. Для многих эта утечка стала логическим продолжением предыдущих подозрений, когда мирный план, который подавался как американская инициатива, в конце концов оказался продуктом закулисных договоренностей между приспешником Трампа и Кремлем.



Ранее на встрече с Путиным Стив Уиткофф не воспользовался американским переводчиком, что тоже вызвало волну критики / Getty Image

В основном демократические медиа сосредоточились прежде всего на двух ключевых элементах этой истории. Собственно на содержании самого плана и специфической роли спецпосланника Уиткоффа.

Информагентство Associated Press, опираясь на стенограмму, описывает, как Уиткофф советовал Юрию Ушакову не только тон разговора с Трампом, а очертил общий порядок действий, которые бы точно понравились президенту США: сначала похвалить соглашение по Газе, представить Трампа как "человека мира", а уже потом переходить к деталям по Украине.

При этом издание подчеркивает, что сам план предусматривал фактическое закрепление за Россией Донбасса и обязательства Украины никогда не вступать в НАТО, что вызвало возмущение даже среди части республиканцев в Конгрессе. Отдельно там отметили, что сам Кирилл Дмитриев отвергает достоверность слитого разговора, назвав материал Bloomberg фейком.

В материале Foreign Policy сообщается, что 25 ноября украинская делегация в Женеве провела встречу с представителями США, чтобы обсудить откорректированную версию "американского" мирного предложения, которую в итоге сократили с 28 до 19 пунктов. По данным издания, Киев дал согласие рассмотреть эту версию как основу для дальнейших переговоров, а президент Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с президентом Трампом в ближайшее время, чтобы "согласовать чувствительные аспекты".

Впрочем, издание отмечает, что, несмотря на весь прогресс, в плане сохраняются ключевые разногласия, особенно в вопросе гарантий безопасности и территорий, что делает принятие окончательного соглашения проблематичным. Кроме того, FP обращает внимание на политическую нестабильность внутри Республиканской партии, вызванную этим планом.



Несколько республиканских политиков заявили, что 28-пунктный план похож больше на перечень российских прихотей, чем на официальную позицию США. Сейчас, как утверждают сами политики, администрация пытается переписать план задним числом под видом новой редакции.

Сразу с началом скандала вокруг Уиткоффа его начал активно отбеливать официальный Белый дом, о чем пишет издание The Wall Street Journal. Администрация США фактически не отрицала подлинность стенограммы, и даже наоборот – одобрила подход Уиткоффа как нормальную дипломатическую практику. По данным WSJ, именно эта линия поиска "миротворческого имиджа" для Трампа и стала поводом для того, чтобы Уиткофф предложил россиянам и Путину позвонить Трампу перед визитом Зеленского.

Тем самым Уиткофф собственноручно создал для Кремля возможность повлиять на решение о передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

"Предатель" и "серьезная проблема": почему даже республиканцы раскритиковали Уиткоффа?

В то же время на слив разговора Уиткоффа с Ушаковым остро отреагировали не только медиа. Американские политики, включая республиканцев, начали активно критиковать неформальные договоренности спецпредставителя США с россиянами, призывая даже к отставке самого Уиткоффа. В частности, конгрессмен от Республиканской партии Дон Бейкон прямо заявил, что Уиткофф "становится на сторону России" и должен быть уволен.

Другой республиканец Брайан Фицпатрик назвал разговор "серьезной проблемой" и призвал прекратить любые неофициальные контакты, оставив госсекретарю Марко Рубио полномочия заниматься международными делами Соединенных Штатов.

Демократ и член Палаты представителей Тед Лю пошел дальше и назвал Стива Уиткоффа "настоящим предателем", подчеркнув, что тот должен работать на США, а не на Россию.

Сам Дональд Трамп отреагировал спокойнее и даже попытался отбелить своего друга Уиткоффа. Президент США отметил, что попытки "продать" (убедить) что-то Украине и России входят в обычную работу любого переговорщика. Фактически Трамп не видит проблемы в том, что его спецпосланник раздавал советы россиянам, как лучше повлиять на президента США, то есть самого Трампа.

В конце концов, это все похоже не столько на борьбу за мир, сколько на очередной раунд борьбы за благосклонность Дональда Трампа. Стоит ожидать, что на волне критики Стива Уиткоффа россияне начнут обвинять Украину в нежелании идти на компромисс, а вся медийная волна недовольства спецпосланником Трампа будет объясняться деятельностью украинских лоббистов в США.



Переговоры делегаций США и Украины в Женеве / Фото из Х первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы

Положительных надежд добавляют только официальные, в отличие от организованных Уиткоффом, переговоры высоких делегаций Украины и США. Госсекретарь Марко Рубио, очевидно, не готов сдавать американские интересы россиянам за несколько лестных слов. Он еще накануне "слива" об Уиткоффе отмечал глубокий российский уклон в перечне из предыдущих 28 пунктов. Впоследствии именно Рубио отметил "значительный прогресс" на переговорах с украинской делегацией.

В конце концов, именно обновленную версию мирного плана американцы будут обсуждать с Кремлем. Впрочем, уже сегодня появляются сообщения, что Москва планирует отклонить предложение американцев в новой редакции, что может свести на нет весь последний прогресс, так высоко оцененный американской и украинской делегациями и, собственно, самим Дональдом Трампом.