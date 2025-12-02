Об этом президент Украины сообщил 2 декабря во время общения вместе с премьером Ирландии со СМИ, передает 24 Канал.
Что сказал Зеленский о мирном плане?
Зеленский отметил, что эти 20 пунктов мирного плана были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде.
Некоторые вещи еще надо проработать,
– в то же время добавил он.
Президент сказал, что США делают все возможное, чтобы закончить войну. Так же, как он отметил, это общая задача всех в Европе.
"Не просто получить паузу в боевых действиях. Нужен достойный мир, чтобы это действительно произошло. На стороне мира должны быть действительно все", – добавил Зеленский.
Что еще сказал Зеленский?
Украина ждет сигналов от делегации США после встречи с российскими представителями в Москве. От этого зависит, перейдет ли мирный процесс на более высокий уровень.
Он также предупредил, что Россия может прийти с третьим вторжением, потому что не оккупировала всю Украину.