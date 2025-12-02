Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Ирландии Михала Мартина в X. Он также показал кадры встречи.

Что известно о визите Зеленских в Ирландию?

Зеленский прибыл в Дублин вместе с первой леди.

Имеем честь приветствовать президента Владимира Зеленского и первую леди Елену Зеленскую в Ирландии. Наша поддержка народа Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается непоколебимой,

– написал Мартин, который встречал президентскую чету.

Зеленские прибыли в Ирландию: смотрите видео

Ранее Мартин писал, что приезд Зеленского будет первым официальным визитом украинского президента в Ирландию.

В Дублине глава Украины примет участие в двусторонних переговорах с премьером и открытии Ирландско-украинского экономического форума. Также запланированы встречи с президентом Ирландии Кэтрин Коннолли, министром иностранных дел страны Хелен Макинти, а также с Рустемом Умеровым.

