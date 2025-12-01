Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Смотрите также Переговоры в Майами завершились без решения по гарантиям безопасности, – WSJ

Что Макрон заявил о гарантиях безопасности для Украины?

Мы завершили работу над вопросом гарантий безопасности, о которых я говорил ранее, – они важны для безопасности европейцев, французов и украинцев. В ближайшие дни состоятся ключевые обсуждения между американскими представителями и "коалицией решительных", чтобы уточнить участие США в этих гарантиях в соответствии с тем, что мы решили на прошлой неделе,

– отметил французский лидер.

По словам французского лидера, параллельно планируются консультации с Россией, чтобы американские чиновники получили ясность относительно готовности Кремля к мирному урегулированию.

Макрон подчеркнул, что он не сомневается в единстве стран Запада в поддержке Украины, соблюдения международного права, мира и безопасности для Европы.

Зеленский отметил важность прочных гарантий безопасности для Украины