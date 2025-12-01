Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.
Какие вопросы не удалось решить?
Американский чиновник отметил, что во время переговоров поднимались темы потенциальных выборов в Украине и возможного "обмена" территориями. В то же время по крайней мере один из ключевых вопросов так и остался без окончательного ответа.
Другие важные вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада, а также вопрос о том, продолжит ли Кремль требовать международного признания "оккупированных территорий",
– говорится в материале WSJ.
В целом встреча украинской и американской делегаций в Майами длилась более 4 часов.
По итогам переговоров госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что стороны уже "на половине пути" к достижению ключевых целей и отметил "значительный прогресс" в диалоге.
Как сообщает издание, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже в понедельник, 1 декабря, полетят в Россию для продолжения переговоров. В частности, в Москве должна состояться встреча с главой Кремля Владимиром Путиным.
Какова позиция США относительно гарантий безопасности?
Недавно США передали Украине документ с идеями гарантий безопасности. Они напоминают 5 статью НАТО, которая предусматривает, что вооруженное нападение на одного члена будет считаться нападением на всех членов Альянса.
Согласно проекту соглашения, страны НАТО вместе с Францией, Великобританией, Германией, Польшей и Финляндией обязуются действовать согласованно с Соединенными Штатами. Документ также определяет, что действие рамочного соглашения рассчитано на 10 лет с возможностью продления
В то же время Вашингтон стремится сначала согласовать "мирное соглашение" для Украины и только тогда рассматривать любые долгосрочные гарантии безопасности. Именно такие условия поставил госсекретарь США Марко Рубио европейским союзникам.