По словам дипломатов, некоторые страны ЕС опасаются, что США могут занять более нейтральную позицию, что потенциально склонит баланс в пользу России. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.

Актуально Украина это использует: мирный план разоблачил серьезный раскол в команде Трампа

Когда ждать гарантий безопасности от США?

Издание со ссылкой на европейского дипломата и лицо, знакомое с ходом переговоров ссылается на слова Марко Рубио, который отметил, что президент Дональд Трамп проведет переговоры по гарантиям безопасности для Киева, которые должны обеспечить устойчивую защиту страны, позже.

В то же время лидеры Украины считают западные гарантии безопасности ключевым условием для любого соглашения с Россией. Со своей стороны члены НАТО пытаются определить, как поддержать Украину в военной и разведывательной сфере.

По словам европейских дипломатов, США пока не детализируют условия гарантий, а Белый дом подчеркивает, что любой окончательный мирный план будет предусматривать полные гарантии безопасности для Украины.

Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частно, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины,

– заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Ранее американские предложения включали сокращение численности украинской армии до 600 тысяч человек без ограничений в отношении российских войск, что вызвало критику.

Однако Рубио и американские чиновники подают 28-пунктный план только как "отправную точку", а не как окончательное предложение.

Европейские эксперты также отмечают, что предложение не содержит положений о правах человека, гуманитарное и международное право, создавая "дыры" в новой архитектуре безопасности Европы.

Как американцы стремятся согласовать мирный план?