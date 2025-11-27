По словам дипломатов, некоторые страны ЕС опасаются, что США могут занять более нейтральную позицию, что потенциально склонит баланс в пользу России. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал Politico.
Когда ждать гарантий безопасности от США?
Издание со ссылкой на европейского дипломата и лицо, знакомое с ходом переговоров ссылается на слова Марко Рубио, который отметил, что президент Дональд Трамп проведет переговоры по гарантиям безопасности для Киева, которые должны обеспечить устойчивую защиту страны, позже.
В то же время лидеры Украины считают западные гарантии безопасности ключевым условием для любого соглашения с Россией. Со своей стороны члены НАТО пытаются определить, как поддержать Украину в военной и разведывательной сфере.
По словам европейских дипломатов, США пока не детализируют условия гарантий, а Белый дом подчеркивает, что любой окончательный мирный план будет предусматривать полные гарантии безопасности для Украины.
Администрация Трампа неоднократно подтверждала, публично и частно, что любое соглашение должно предусматривать полные гарантии безопасности и сдерживания для Украины,
– заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
Ранее американские предложения включали сокращение численности украинской армии до 600 тысяч человек без ограничений в отношении российских войск, что вызвало критику.
Однако Рубио и американские чиновники подают 28-пунктный план только как "отправную точку", а не как окончательное предложение.
Европейские эксперты также отмечают, что предложение не содержит положений о правах человека, гуманитарное и международное право, создавая "дыры" в новой архитектуре безопасности Европы.
Как американцы стремятся согласовать мирный план?
По данным Bloomberg и New York Post, в контексте обсуждения 28-пунктного "мирного плана" Дональда Трампа, президент США заявил, что Россия якобы "все равно добьется успехов" на отдельных украинских территориях, а потери обеих сторон "не стоят того".
Стив Уиткофф, который вел переговоры с российской стороной, фактически получил от Кремля перечень их требований и консультировал Россию, как влиять на Трампа, чтобы продвинуть максималистские условия и увеличить давление на Украину и союзников.
Со своей стороны министр армии США Джеймс Дрисколл передал Зеленскому план Трампа, сопровождая его "строгим сообщением". Кроме того, он отмечал, что НАТО ограничено в способности изменить ситуацию на фронте в Украине.
Так, материалы изданий указывают, что стратегия США ориентирована на достижение мирного соглашения даже при условии значительных территориальных уступок Украины.