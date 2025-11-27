Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий Трампа для журналистов.

Что сказал Трамп об уступках украинским территориям?

На вопрос о том, не слишком ли много территории Украины может перейти России в случае заключения мирного соглашения, если действовать по первоначальному мирному плану из 28 пунктов, Трамп ответил что Россия все равно будет иметь успехи именно на тех участках. Поэтому потери, которые есть у обеих сторон, по мнению американского президента, не стоят того.

Смотрите, как все идет: если взглянуть, все движется в одном направлении. Поэтому в итоге эта земля в ближайшие несколько месяцев может и так быть захвачена Россией. Так хотите ли вы воевать и потерять еще 50 – 60 тысяч человек? Или хотите сделать что-то сейчас?

– отметил Дональд Трамп.

Зато как пишет The Washington Post, в России даже несмотря на потери хотят продолжать войну. Аналитики отмечают, что Владимир Путин чувствует слабость США и Европы и видит, что украинские войска истощаются. Так бывший российский дипломат Борис Бондаев, подчеркивает, что для российского диктатора любые проблемы оправдываются возможностью восстановить статус России как мировой державы.

Российский диктатор наблюдает за некоторыми "успешными действиями" своей армии на фронте и поэтому верит в непременную победу Москвы. В то же время западные военные аналитики не ожидают от оккупантов какого-то ошеломляющего наступления.

Что известно о пункте мирного плана Трампа о передаче России украинских территорий?