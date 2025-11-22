В частности, говорится о шантаже по военной поддержке и признании оккупированных территорий российскими. Специально для 24 Канала политологи и эксперты разобрали эти требования и объяснили, действительно ли США и Россия смогут реализовать их, нажав на Киев.

Какие последствия будет иметь план Путина-Трампа?

По словам Дональда Трампа, Украина должна согласиться на "мирный план", в противном случае США перестанут продавать нам оружие и предоставлять разведывательные данные.

Политолог Игорь Рейтерович объяснил, что с начала каденции Трампа и до сих пор мы не получили ни одного доллара на военную помощь от Соединенных Штатов. Все Украина или покупала самостоятельно, или ей помогала покупать Европа. В то же время все, что нам выдавал Вашингтон бесплатно, касалось программ Джо Байдена.

Если Трамп откажется от этого, мне будет интересно послушать, как он это будет аргументировать, и как это воспримут сами же американцы. Это выглядит так, что Трамп обвиняет жертву, вместо того, чтобы ударить по хищнику (России – 24 Канал). То есть он может это сделать, но ему будет очень сложно объяснить. Пока это является давлением, которое нам надо выдержать,

– подчеркнул он.

Политолог отметил, что такие действия со стороны Белого дома будут иметь негативные последствия не только для Украины. Во-первых, может нарастать возмущение как американского, так и европейского общества. Во-вторых, это будет четким сигналом и "зеленым светом" для России, мол, агрессор может делать что угодно и его за это не накажут.

На фоне этого европейские лидеры и партнеры Украины должны активизироваться в своих усилиях перенять инициативу на себя. Именно они вместе с Киевом сейчас должны выжать максимум из предложенного Трампом плана. Ведь оставаться без какой-либо поддержки со стороны Соединенных Штатов будет плохим развитием событий, Европа может резко оказаться в ситуации, когда окажется перед угрозой российской агрессии сама.

Обратите внимание! Президенты Франции, Великобритании и Германии поддержали Украину поддержали Украину и отвергли основные положения "мирного плана".

Что будет с оккупированными территориями?

По словам журналиста Романа Цимбалюка, ранее во время переговоров США, России и Украины Вашингтон отвергал любые попытки российской стороны надавить на теме уничтожения украинской государственности. Говорилось о стратегии России по "демилитаризации и денацификации" Украины. США никогда сомневались в вопросе укрепления украинской армии.

В то же время одним из самых громких пунктов "мирного плана" является именно вопрос территорий. В документе прописано, что Крым и Луганская и Донецкая области де-факто должны признаваться территорией России. В то же время границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.

Цимбалюк отметил, что здесь уже говорится о границе не между двумя странами, а между двумя мирами – прокитайской Россией и Украиной как частью Европы.

Вероятно, в соглашении пропишут, что Украина не будет признавать оккупацию 4 областей, чего россияне в принципе и не требуют. В то же время могут прописать, что мы обязуемся не возвращать их военным путем. Фраза "временно оккупированные территории" еще долго будет звучать в Украине,

– подчеркнул он.

По его мнению, больше всего противоречий возникает из-за отказа Владимира Зеленского выводить украинскую армию с Донбасса. Если этого действительно хочет Трамп, такая позиция американского президента еще больше испортит его репутацию.

Интересно! По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, люди на временно оккупированных территориях не поддерживают "мирного плана". Там бурлит проукраинская позиция и ощущение измены на фоне предложений признать территории российскими.

Однако самое главное, что во всех 28 пунктах нет упоминания о режиме прекращения огня как такового. Документ с планом выступает в роли "всеобъемлющего соглашения", о чем очень любил раньше говорить российский диктатор.

Украина еще может вернуть преимущество

По мнению политтехнолога Тараса Загороднего, сейчас нашу страну должно беспокоить исключительно производство украинского оружия и удары по территории страны-агрессора, чтобы к началу следующего года "не пришлось ни с кем разговаривать". Цель Украины сейчас – выход российских войск с украинской территории.

Все, что касается "мирного плана", зависит исключительно от Киева – от темпа производства оружия и ракет, а также от точности и интенсивности ударов по газовой, нефтяной и энергетической инфраструктуре России.

Чтобы не говорили, надо затянуть время, тогда будет совсем другой разговор с россиянами. Если мы не будем шевелиться, нам начнут "нарезать" задачи и говорить, как должно быть,

– сказал он.

Загородний подытожил, что Европа осознает краткосрочную российскую угрозу. Поэтому партнеры Украины не будут признавать неприемлемые условия. Со своей стороны, Россия не будет ничего менять, если мы не согласимся хотя бы с одним пунктом. Поэтому сейчас стоит сохранять холодный рассудок.

Заметьте! На фоне информации о "мирном плане" Владимир Зеленский в вечернем обращении 21 ноября призвал украинцев и украинских политиков собраться и прийти в себя. Он вспомнил, что еще с первых дней полномасштабного вторжения его пытались угрозами, уговорами, предложениями заставить сдать страну российской стороне.

