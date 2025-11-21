Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Какие пункты предусматривает мирный план?

Предложение под названием "Мирный план, разработанный США и Россией" подтвердит суверенитет Украины, но ограничит численность Вооруженных Сил до 600 000 человек и запретит стране вступить в НАТО навсегда.

Элементы плана резко раскритиковали украинские и европейские чиновники, заявив, что предложение Трампа откровенно играет в пользу Москвы и может поощрить российского диктатора Владимира Путина к новому нападению уже на страны НАТО.

В тексте также говорится, что НАТО должно согласиться "не принимать Украину в любой момент в будущем" и "не размещать свои войска на территории Украины".

В обмен Россия обязуется не совершать новых нападений и получит возможность возвращения в глобальную экономику, включая потенциальное смягчение санкций, которое будет рассматриваться "в каждом случае отдельно". Также страна-агрессор сможет вернуться в "Группу семи" – до 2014 года это была "Группа восьми", откуда Россию исключили после незаконной аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.

Крым и украинские области Луганская и Донецкая будут признаваться де-факто территорией России, тогда как границы в Херсонской и Запорожской областях будут "заморожены" по линии фронта.

План также признает "право Украины на членство в ЕС", а также предусматривает масштабный международный пакет восстановления, частично профинансированный замороженными российскими активами.

СМИ опубликовали полный текст мирного плана Трампа / Фото: Politico

Соглашение предусматривает создание Совета мира под руководством Трампа, который будет контролировать выполнение плана и вводить санкции за нарушения.

Как только все стороны согласятся с этим меморандумом, режим прекращения огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут на согласованные позиции, необходимые для начала имплементации соглашения,

– говорится в заключительном пункте.

Как на план реагируют в Украине и Европе?