Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует ABC News.
Что сказала Левитт относительно мирного плана для Украины и России?
По словам Кэролайн Левитт, в администрации Трампа считают, что любое соглашение должно предоставлять "полноценные гарантии безопасности и сдерживания для Украины, Европы и России, чтобы обеспечить завершение этой войны".
В дополнение в рамках этого "мирного плана" Украина получит финансовые возможности для восстановления, а Россия – возвращение в глобальную экономику.
Этот план был создан так, чтобы отражать реалии ситуации... и найти лучший сценарий взаимного выигрыша, когда обе стороны получают больше, чем отдают,
– отметила пресс-секретарь Белого дома.
Она также подчеркнула, что реализация этого плана будет "преимуществом для людей в обеих странах".
Кстати, политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что озвученные пункты в "мирном плане", который разработали США и Россия, подозрительно напоминают старые стамбульские идеи 2022 года. По мнению эксперта, подобные пункты никогда не могут быть признанными Украиной.
Что известно о "мирном плане", который подготовили США и Россия?
Издание The Telegraph опубликовало полный перечень всех 28 пунктов "мирного плана" для окончания войны в Украине, который вместе разработали США и Россия. Его передали на ознакомление украинской стороне.
Мирный план Трампа предусматривает сокращение армии Украины до 600 тысяч человек, отказ Киева от дальнобойных ракет и запрет на возвращение оккупированных территорий военным путем. В обмен на мир Россия получит признание контроля над Донбассом и Крымом, возвращение в G8 и снятие санкций.
Интересно, что новый план Трампа вроде бы предусматривает гарантию безопасности для Украины по образцу 5 статьи НАТО. Это обязывает США и европейских союзников реагировать на нападение на Украину как на нападение на все трансатлантическое сообщество.
В Европе отвергли мирный план Трампа, считая его выгодным для Москвы и опасным для НАТО. Главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила команде президента США, что план обречен на провал без поддержки Киева и европейских правительств, а этого при нынешних пунктах не будет.
Также известно, что Владимир Зеленский ведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцом о проекте "мирного плана" по прекращению войны в Украине, разработанным США. Журналисты также пишут, что ЕС не было официально сообщено о плане до его обнародования в СМИ.