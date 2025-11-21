Издание Axios, известное доступом к хорошим инсайдам, уверяет, что в новом плане речь идет об очень конкретной гарантии безопасности для Украины. 24 Канал расскажет об этом подробнее.

Гарантия по образцу 5 статьи НАТО для Украины: возможно ли это сейчас?

Журналисты утверждают, что в дополнение к плану из 28 пунктов, содержание которых нам уже известно, США представили украинцам определенный проект соглашения. И в нем говорится о защите Украины по образцу 5 статьи НАТО.

Если в предыдущем плане указывали, что "Украина получит надежные гарантии безопасности", то в этом документе их расшифровывают. Мол, США и европейские союзники будут обязаны отреагировать на нападение на Украину как на нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Эта гарантия будет действовать 10 лет и может быть продлена. При этом проект документа содержит графы для подписей Украины, США, ЕС, НАТО и, собственно, России.

Администрация Трампа считает, что такая гарантия безопасности будет "большой победой" для Зеленского и для безопасности Украины. Однако предложение может измениться. Россия же о нем проинформирована, а однако ее реакция не известна.

Добавим, что экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказывал 24 Каналу, что настоящие сценарии конца войны отличаются от медийных "планов". Он убежден: Путина заставит остановиться только то, что заставит его почувствовать, что дальше воевать нечем.

Новый план США для окончания войны в Украине: что предшествовало?