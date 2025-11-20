Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, что настоящие сценарии конца войны отличаются от медийных "планов" и громких заявлений Москвы. Он рассказал о том, что на самом деле может заставить Кремль остановиться.

Почему Путин молчит об условиях завершения войны?

Огрызко подчеркнул, что ежедневно следит за официальной картинкой из Кремля. Путин проводит протокольные встречи с чиновниками и "приветствует" различные профессиональные группы, а все это подают по заранее выстроенной пропагандистской схеме. На фоне реальной ситуации в России такая картинка все меньше соответствует настроениям людей.

Кремль уже не выглядит так, как раньше. Когда-то Путин даже не всегда принимал премьеров, а встреча с министром иностранных дел другой страны считалась "не царским делом". Теперь он лично ждет главу МИД Индии, садится с ним за стол и демонстрирует готовность к контактам более низкого уровня.

Сегодня он стоит и ждет, как подойдет министр иностранных дел Индии. И он его уже принимает, и он уже с ним садится, и он уже с ним что-то говорит и так далее, и так далее. То есть процесс измельчения до мышей, он продолжается", – сказал Огрызко.

Так, по его словам, Кремль постепенно съезжает со своих великодержавных позиций. В то же время Путин не комментирует ключевые внешнеполитические вопросы, надеясь вернуться в игру позже и выступить "последним словом".

У него сейчас пауза, потому что не с чем выйти наружу. Он может только говорить общие формулы вроде "Россия выступает за прекращение войны", а дальше начинается конкретика, в которую он не хочет заходить,

– объяснил экс-министр иностранных дел.

Путин сейчас фактически загнан в тупик. Он или может повторять требования образца 2022 года, или согласиться на мир, чего не способен сделать. На публику выходят Песков, Лавров, Медведев и другие, а он ждет момента, когда сможет "торжественно" вернуться в игру на фоне возможной новой встречи с западными лидерами и подать это как свою инициативу.

Когда на самом деле могут начаться переговоры с Россией?

Владимир Огрызко отметил, что Путин не остановит войну до тех пор, пока будет иметь возможность воевать. Разговоры о планах, форматы переговоров и встречи ничего не меняют, если Кремль не почувствует нехватку денег, оружия и техники.

Все то, что заставит его почувствовать, что дальше воевать нечем. Все остальное не работает... До тех пор, пока у Путина будет возможность вести войну, он эту войну вести будет,

– подчеркнул экс-министр иностранных дел.

Задача Украины и партнеров заключается не в красивых переговорах, а в последовательном уменьшении возможностей России воевать: санкциями, ударами по нефтеперерабатывающим заводам и аэродромам, уничтожением стратегической авиации. Только когда "в карманах пусто" и нечем воевать, переговоры будут иметь реальный смысл.

