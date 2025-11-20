Посреди недели мир всколыхнула новость о "новом мирном плане Трампа по поводу Украины", который может завершить войну уже в ближайший месяц, если не неделю. При детальном рассмотрении свежий план Трампа оказался старым планом Путина в обновленной обертке и новых реалиях.

Что известно о "новом" мирном плане для Украины?

19 ноября 2025 года издание Axios написало о существовании какого-то нового мирного плана Трампа по завершению войны в Украине. А издание Politico уточнило, что Белый дом ожидает, что мирный план по Украине будет согласован уже до конца этого месяца или даже недели. Источник Politico – традиционно анонимный чиновник Белого дома, который заявил, что сейчас все "на пороге большого прорыва".

Украинские комментаторы в этих словах мгновенно увидели "руку Стива Уиткоффа" (доверенное лицо Трампа без дипломатического опыта, но с упрямой любовью к россиянам, над которой уже неоднократно насмехался даже сам Трамп) и не ошиблись.

Более поздние инсайды американских СМИ относительно "новой инициативы" эти опасения подтвердили. Речь идет именно о плане, который продвигает Стив Уиткофф.

Более того, по свидетельству Reuters, он пытается поставить им Украину перед фактом, ведь документ разрабатывался без участия Украины, ЕС и Великобритании и должен был быть представлен Владимиру Зеленскому как "неизменный факт" на встрече в Анкаре 19 ноября, куда украинский лидер прибыл после непродолжительного визита в Мадрид.

Также по сообщению Financial Times, Уиткофф "работал" над своим "планом" во Флориде (США). Там с ним встречался секретарь СНБО Рустем Умеров.

Самое главное, что все это происходит на фоне громкого коррупционного скандала в Украине, который может задеть не только Умерова, но и ближайшее окружение Зеленского.

Что предусматривает новый мирный план США?

Позже СМИ сообщили детали предложения американцев, от которого, как они считают, Украина не может отказаться. Это 28 пунктов, которые предусматривают уступки со стороны Украины в пользу России.

Какие требования к Украине:

Украина должна оставить Донбасс и говорится даже о не захваченных россиянами частях;

Украина должна отказаться от претензий на Донбасс и Крым;

Украина должна сократить армию вдвое (по другим данным – в 2,5 раза);

Украина должна отказаться от ключевых категорий вооружения, включая дальнобойное оружие, что будет включать сокращение военной помощи США;

Украина должна признать русский язык официальным государственным;

Украина должна вернуть легальный статус УПЦ МП;

запрет разворачивать иностранные войска в Украине, включая авиацию.

В обмен на это Россия якобы обещает не нападать снова на Украину, а также якобы подумает, чтобы платить аренду за оккупацию Донбасса.

Все источники единодушно говорят, что это предложение имеет статус "рамочного документа", который определяет направление дальнейших переговоров, но сейчас не будет иметь юридической силы.

Тем не менее это вписывается в стратегию быстрых мирных соглашений (peace deale) Трампа, который любит объявлять о победе и прекращении очередной войны и потом забывать о ней, пуская все на самотек.

Путин повторяет ультиматум Стамбула 2022?

Беглый анализ пунктов прямо указывает, что документ не содержит ничего нового и фактически является повторением ультимативных требований Путина в Стамбуле весной 2022 года.

Сам Уиткофф фактически признал, что документ ему надиктовали россияне. Этот, прости господи, дипломат, пришел в комментарии к журналисту Axios и автору статьи о "мирном плане" Бараку Равиду и написал загадочную фразу "Видимо, он узнал это от К", похоже, спутав комментарии с личными сообщениями.



Скриншот с комментарием Уиткоффа

Абсурдности добавилось после того, как Уиткофф свой комментарий стер. Но остались скриншоты, а журналисты быстро сложили 2 плюс 2 и заявили, что "К." – это Кирилл Дмитриев – уроженец Киева, доверенное лицо Путина и коммуникатор с Уиткоффом.

Таким образом, мы видим, что человек Трампа пытается в очередной раз впарить нам "испорченный товар" и продавить соглашение, что фактически приведет к капитуляции Украины и победе России.

Почему именно сейчас и при чем здесь коррупционный скандал?

Это интересный вопрос. Сейчас Украина переживает очередной "идеальный шторм". Наступление России на фронте продолжается, появились новые угрозы обвала некоторых участков. Москва это понимает и усиливает террор, в частности, против гражданского населения.

Параллельно "взорвался" громкий коррупционный скандал – украинские топовые чиновники и люди из окружения президента Зеленского не додумались ни до чего лучшего, чем в разгар войны наживаться на коррупционных схемах в энергетике.

Но громкие разоблачения так называемой операции "Мидас" могут не ограничиваться Энергоатомом, и задеть и другие сферы, в частности, "оборонку". НАБУ и САП сейчас держат "мхатовскую паузу", но очевидно все смотрят на ружье, висящее на стене.

В этой ситуации в Украине начала распространяться конспирологическая теория о том, что в операции "Мидас" были зарубежные продюсеры, а антикоррупционные органы якобы выполняют не свои непосредственные и законные обязанности, а "волю маямских гольфистов". В частности, на это в комментарии NBC намекнули анонимные отечественные чиновники.

Украинские чиновники считают, что время подачи предложения, который совпал с коррупционным скандалом в Энергоатоме не является случайным. Украинские высокопоставленные чиновники рассматривают это, вероятнее всего, как попытку россии воспользоваться потенциальным ослаблением украинского руководства,

– фрагмент статьи NBC.

Громко же об этом сейчас говорит, разве только телеведущая Наталья Мосейчук и "положительные блогеры Банковой", однако, факт в том, что именно этот момент решил использовать Уиткофф для презентации "нового плана", оппозиционеры начали рассказывать о популистском правительстве "национального единства", а лишенные индивидуальности "слуги народа" внезапно осознали собственную субъектность.

В этой реальности Уиткофф шантажирует Зеленского файлами НАБУ, словно тот Эпштейн Трампа, и требует согласиться "слить Украину" в обмен на личную безопасность. Жизнь за последние годы нас приучила к разному, но в этой ситуации все же хотелось бы доказательств. Потому что имеем лишь перепев на новый лад еще медведчуковской истории о "внешнем управлении".

Похоже, американцы были уверены, что пазл наконец сложился – они вытерли ноги в Майами об Умерова и думали, что повторят этот трюк в Киеве.

В Украину была отправлена копия "28 пунктов", а сам Уиткофф должен был встретиться с Зеленским в Турции, где тот должен был согласиться на все условия. Но Украина отказалась согласиться на фактический ультиматум и встреча в Турции была отменена.

Теперь Зеленский вернулся в Украину, где его ждет другая американская делегация в составе военных, приближенных к Джей Ди Вэнсу, в частности, его однокурсника Дэна Дрисколла. Они, как утверждает The Wall Street Journal, попытаются "дожать".

Можно предсказать, что среди аргументов будут шантаж, крики и истерика.

Какая стратегия защиты Украины?

Киев в этой чрезвычайно сложной ситуации выбрал единственную возможную стратегию защиты – огласку. Мировые СМИ получили детали "28 пунктов", которые по факту являются сепаратным сговором США и России против Украины и Европы.

Также Зеленский заявил американцам, что не видит смысла обсуждать инициативу США без ЕС и Великобритании.

Союзники уже оперативно выразили "беспокойство" и поддержку Украине.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что европейские страны в четверг выступили против поддержанного США мирного плана для Украины. Поскольку он потребует от Киева отказаться от большей части территории и частично разоружиться, а это союзники Украины считают равнозначным капитуляции.

Украина и страны Европы должны участвовать в разработке любых планов по завершению войны. Мы также обсудим последние новости. Как европейцы, мы всегда поддерживали прочный и справедливый мир и приветствуем любые усилия для его достижения. Конечно, чтобы любой план сработал, нужны украинцы и европейцы, поэтому это вполне понятно,

– глава европейской дипломатии Кая Каллас возмущена тайной дипломатией США.

Таким образом, европейские союзники дали понять, что не оставят Украину на растерзание врагу и сделают все от себя зависящее, чтобы предотвратить сговор США и России за спиной Украины.

Интересно, что эта история пока развивается фактически без участия Трампа. Тот, похоже, до сих пор отходит от горячей вечеринки с Криштиану Роналду и не готов влезать в дипломатические дела.

Сейчас имеем только заявления госсекретаря Рубио о том, что Трамп одобряет план, но не прямую речь президента. Возможно, все изменится уже сегодня вечером, когда Трамп проснется и получит информацию о киевских встречах и реакции Европы.

Впрочем, с какой ноги не встал бы Трамп, Украина не обязана подчиняться на шантаж. Администрация президента США за последний год сделала все возможное, чтобы ограничить свое влияние на Украину и передать лидерство в этом вопросе Европе. Именно последняя финансирует украинское сопротивление, покупая оружие у США. Зато в самой Америке общественное мнение на стороне Украины и против России.

Белый дом не может с этим не считаться, ведь должен учитывать предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас в США бушует скандал с файлами Эпштейна и готовится вторжение в Венесуэлу, а еще ситуация в Газе и другие проблемы.

Это означает, что Трампу будет не до Украины и ему сейчас банально не выгодно ссориться с Зеленским. Конечно, надо учитывать и не иррациональные моменты, потому что имеем дело с Трампом, но это точно не означает, что Украина не имеет карт.

Особенно после того, как весь мир увидел, какой эффект имеют санкции США против России. Кстати, их можно было запустить еще в январе 2025 года и не терять столько времени. Сейчас же, когда экономика России наконец рушится, Америка протягивает ей руку помощи и хочет бросить под ноги Путину всю Украину.