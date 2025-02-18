На днях весь мир обсуждал молниеносную миссию эмиссара Трампа – миллиардера Стива Уиткоффа в Москву, а также разговор между президентом США и российским диктатором Путиным, который стал следствием этого вояжа и дал старт сепаратным переговорам Америки и России о завершении войны в Украине.

24 Канал, основываясь на материалах изданий "Важные истории" и Insider, приоткрывает завесу над тайными переговорами и рассказывает, кто с вероятностью в 99% занимался их организацией со стороны России. Спойлер – это бывший киевлянин, который был любимцем Савика Шустера, и более того – скорее всего, до сих пор является гражданином Украины.

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Кто такой Кирилл Дмитриев и откуда знает Трампа и Путина

Сразу после возвращения из России в США Стив Уиткофф рассказал американским СМИ некоторые детали своей миссии. Отвечая на вопрос журналистки CNN Элейны Трин, он рассказал о неком "господине Кирилле", который с российской стороны занимался организацией визита.

В России есть джентльмен по имени Кирилл, он много сделал для этого (возобновление диалога Москвы и Вашингтона – 24 Канал). Он стал важным проводником, который соединил две стороны,

– Стив Уиткофф об организации переговоров с россиянами.

Фамилии своего контрагента Уиткофф не назвал, но издание "Важные истории" обоснованно считает, что говорится о неком Кирилле Дмитриеве (это также подтверждают и источники Reuters).

Кто этот человек? Кирилл Дмитриев имеет официальную должность главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), является фигурантом санкционного списка, но самое главное – он человек из окружения родной дочери Путина Екатерины Тихоновой.



Путин и Дмитриев / Фото Кремля

Дмитриев был среди контактеров с Трампом еще во время его первой каденции в Белом доме. В 2017 году, по информации Washington Post, он был неофициальным представителем Путина в контактах с администрацией президента США.



Трампа тогда представлял Эрик Принс – основатель одной из самых известных ЧВК мира Blackwater. Также Дмитриев в январе 2017 года встречался с представителем администрации Трампа Энтони Скарамуччи на форуме в Давосе.

Тогда переговоры ни к чему глобальному не привели. Наоборот, Трамп был разочарован и во второй половине своей каденции уже склонялся больше в сторону Украины, чем на сторону "своего друга Владимира". Напомним, что на этот период пришлось преодоление американского эмбарго на поставку Украине летального оружия, усиление американского санкционного давления на Россию. И хотя эти события произошли не без активного давления на Трампа со стороны Конгресса, такие шаги, как разгром вагнеровцев под Хишамом в Сирии в 2018 году и ликвидация Касема Сулеймани, о которой до сих пор вспоминает с явным чувством обиды Путин, это уже дело руки господина президента.

Несмотря на это в России решили возродить старый канал связи (не без помощи Саудовской Аравии). Последствия мы увидели 11 февраля, когда самолет с Уиткоффом прибыл в Москву.

На важную роль Дмитриева указывает его личная встреча с Путиным 13 января 2025 года. Поводом стал разговор с президентом России о промышленности, искусственном интеллекте (ИИ) и других проектах РФПИ на общую сумму почти 23 миллиарда долларов (об этом свидетельствует официальная стенограмма на сайте Кремля).



Кирилл Дмитриев и Путин / Фото Кремля

Интересно, что об ИИ как одной из тем полуторачасового разговора с Путиным упомянул в своем брифинге сам Трамп, и это одна из самых таинственных частей его поста. Потому что, извините, где ИИ, а где Путин, который даже мобильного телефона не имеет, с презрением и откровенным непониманием относится к интернету и получает от референтов материалы не в виде гиперссылок, а исключительно распечаток из папочки. Но если разговор с Дмитриевым был действительно важным, то в голове старого подполковника КГБ могло что-то и отложиться из фоновой темы.

Показательно, что после встречи с Путиным российские СМИ начали "подсвечивать" Дмитриева. По странному совпадению, не по профилю чиновника, а как очередного человека, восхищающегося Трампом. Возможно он его любит, не так как Маск, но точно как второй straight man после него.

При этом сам Дмитриев "внезапно" оказался в Саудовской Аравии, куда прибыл на Future Minerals Forum. Но там российский чиновник говорил не о минералах, а об отношениях с США.



У Дмитриева действительно большие связи на Ближнем Востоке. Среди крупнейших партнеров РФПИ – суверенные фонды Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ. В правлениях и советах директоров этих фондов заседают главы государств и правительств и их родственники – все они постоянные собеседники Дмитриева. Вероятно, именно через них он и вышел на Уиткоффа.

Россия и США могут иметь нормальные отношения, однако для этого нужны люди, которые будут сфокусированы на решении проблем,

– Дмитриев в Эр-Рияде говорит не по официальному профилю, 16 января 2025 года.

Смелые шаги президента Трампа сегодня демонстрируют, что решительное руководство может изменить ход истории, разблокировав экономический рост и превратив глобальные вызовы в возможности для диалога и решения проблем путем решения проблем,

– Дмитриев нахваливает лидерство Трампа 21 января 2025 года, то есть на следующий день после инаугурации президента США и его первой волны исполнительных указов.

Интересно, что в это время на Ближнем Востоке снимал сливки с соглашения между Израилем и ХАМАС спецпредставитель Трампа Уиткофф. Похоже, эти "совпадения" были использованы для попытки одним выстрелом убить нескольких зайцев.

Что известно о биографии Кирилла Дмитриева

Дмитриеву почти 50 лет (родился 12 апреля 1975-го), он россиянин, но родился в Киеве, его отец – ученый-биолог с мировым именем. Александр Дмитриев – многолетний заведующий Лабораторией иммунитета растений Института клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, вице-президент Украинского общества фитопатологов.

А в 80-е еще и занимал высокие должности в коммунистической партии, которая тогда руководила СССР. Дмитриев был заведующим сектором естественных и технических наук ЦК компартии Украины.

В Украину семью перевез дед Кирилла Дмитриева, полковник Петр Дмитриев, который сам родился в Санкт-Петербурге. Он ветеран Финской войны и Второй мировой, участник обороны Киева, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге, впоследствии был в составе советского оккупационного корпуса в Румынии (там в Констанце родился в 1947 году его сын Александр, отец Кирилла Дмитриева). Впоследствии его перевели в Киевский военный округ командовать войсками РХБЗ.

То есть следует понимать, что семья принадлежала к советской элите.



Дедушка Кирилла Дмитриева / Скриншот с сайта "Бессмертный полк". Обратите внимание на личность составителя





В разгар "перестройки" 14-летнему Дмитриеву посчастливилось поехать в США по программе "Народная дипломатия", поэтому он оставил киевскую физико-математическую школу и перебрался в Калифорнию в местный Foothill College.

"Повезло", видимо, лучше взять в кавычки, потому что в те времена везение могло объясниться или большим "блатом" и принадлежностью к советской элите, или прямым отношением к КГБ. Или и тем, и другим.

Поскольку Дмитриеву тогда было всего 14 лет, в голове сразу всплывают образы из сериала "Американцы" или шпионского блокбастера "Красный воробей", который мы все считали "клюквой", но после серии последних разоблачений реальных российских шпионов больше не будем (об этом чуть дальше).

В Америке он закончил колледж, а впоследствии получил высшее образование. В 1996 году Дмитриев получил диплом с отличием в Стэнфорде, а в 2000-м – МБА в Гарварде. Последнюю степень он получал уже как инвестбанкир с опытом работы в топовых финучреждениях мира, таких как McKinsey и Goldman Sachs. Здесь надо также напомнить об уникальном "счастье", потому что зеленых выпускников вузов без опыта в такие компании обычно не берут.

После этого россиянин (потому что тогда для американцев все были россиянами) перебрался в Прагу, а затем вернулся в Москву. Как рассказывает в своем профайле на Дмитриева издание Insider, первыми шагами молодого "белого воротничка" с паспортом гражданина Украины в Москве стала покупка небольшой "двушки" на юго-востоке столицы России, а также покупка старенького, но солидного вездехода Land Rover.

Тот же Insider находит интересное – в то время Дмитриев имел украинский паспорт, но Land Rover оформлял на российское офицерское удостоверение АМ 1198939, выданное в 2000 году. С помощью столичной адресной базы данных The Insider проверил владельцев удостоверений с похожими буквенным и цифровым наборами: трое оказались выпускниками Академии Службы внешней разведки (СВР), 8 – кадровыми офицерами Главного разведывательного управления (русской военной разведки ГРУ, ныне ГУ ГШ), а еще 137 проживали в офицерском общежитии при Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского.

Поэтому или гражданину Украины – тогда еще не Кириллу, а Кириллу Дмитриеву – очень повезло купить где-то в переходе "левый" офицерский билет, или он уже тогда был завербован российскими специальными службами. Если это так, то "офицерское образование" Дмитриев получал где-то в промежутке между Стэнфордом и Гарвардом, а, может и параллельно.

Таким образом, Дмитриев может быть коллегой "Петрова и Боширова" и пусть никого не обманывает на фото 20+ лет назад его внешность Арсения Яценюка на старте политической карьеры, ведь и СВР и ГРУ нужны не только мышцы, но и мозги.



Кирилл Дмитриев во времена первоначального накопления капитала

Дмитриев был довольно успешным в частном секторе и сделал себе имя как сильный специалист по привлечению западных инвестиций.

Это было начало 2000-х – время, когда Запад поверил в будущее России, а сама страна еще не стала тиранией и только привыкала не быть бедной после того, как на нее пролился дождь из нефтедолларов.

Первым местом работы в Москве для Дмитриева стал российский филиал американского инвестфонда Delta Private Equity, уже вскоре он стал председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования.

В 2004-м году Дмитриев был оператором крупной сделки – продажи российского "ДельтаБанка" американской корпорации General Electric.

Стоит отметить, что "электриков" изрядно обманули – они заплатили рекордную сумму в 100 миллионов долларов (по другим данным, вообще за 150 миллионов), что было больше номинальных активов учреждения в почти 2 раза. В начале 2014 года (еще до захвата Крыма) General Electric все же избавилась от проблемного актива, спасая где-то треть от того, что заплатила. Но сейчас эта сделка выглядит просто сказочной, потому что корпорация могла потерять вообще все.

В 2007 году он сделал интересный финт и перебрался в родной Киев, где стал работать на зятя бывшего президента Кучмы олигарха Виктора Пинчука в инвестфонде Icon Private Equity. В то время это был один из крупнейших фондов прямых инвестиций на рынках Украины, России и стран СНГ с капиталом под управление более 1 миллиарда долларов. Интересно, что после Дмитриева в Icon Private Equity управляющим партнером фонда был всем хорошо известный Максим Нефедов.

Авторы профайла Дмитриева на Insider стыдливо намекают, что именно под крылом Пинчука финансист набрался опыта и научился работать с админресурсом, будто между строк обвинив олигарха в коррупции. Впрочем, надо напомнить, что в то время Кучма уже был на пенсии, а у самого Дмитриева очевидно были и другие примеры, в частности, в Москве, которая тогда была образцом для всех бывших сателлитов России.

Отметим, что резидентом Давоса Дмитриев стал с 2010-го (можно предположить, что быть своим на швейцарском форуме его научили именно в окружении Пинчука).

Лебединая песня Дмитриева в Украине

В 2009 году тогда еще молодой финансист внезапно отходит от основного направления деятельности и основывает Фонд социальных инициатив. Его главным направлением стало улучшение дружбы и укрепление связей между Россией и Украиной.

Начал бывший киевлянин очень эффектно – сразу привез в столицу Украины в рамках фестиваля "Единый Мир Творчества" (как вам название?) распиаренный до невозможности оркестр "Виртуозы Москвы" во главе со звездным Владимиром Спиваковым.



Тогдашний посол России в Украине Черномырдин и Дмитриев уже без подбородка, но с коммунистом Симоненко на заднем фоне / Скриншот из видео

Большой концерт состоялся в декабре 2009 года в здании киевской филармонии. Мероприятие сопровождалось мощной рекламной кампанией на ТВ и должно было стать одной из попыток россиян продемонстрировать эффективность своей мягкой силы.

Тогда Дмитриев говорил, на что потратил кучу денег: "на фоне осложнения политических отношений Украины и России особенно необходимы события, демонстрирующие общественное и культурное единение народов двух стран".



Дмитриев (в первом ряду сидит второй справа) среди представителей украинской и российской элиты на концерте в киевской филармонии 7 декабря 2009 года / Фото Таблоид

Молодые таланты – это взгляд в будущее, надежда на завтрашний день, в котором утвердится крепкое сотрудничество Украины и России,

– сказал Дмитриев.

Тогда же Дмитриева попытались раскрутить максимально – его даже затянули на тогда главное политическое шоу "ШустерЛайв", где он стал резидентом на целый сезон и рассказывал об "экономическом голодоморе", если Украина откажется от связей с Россией.

Резидент шоу Шустера (посмотрите, в какой компании):

Также "ШустерЛайв" сделало отдельное прямое включение с концерта и записало странную сцену с участием Дмитриева. Он большую часть эфира стоял с умным видом возле российского посла Черномырдина, будто намекая, что является значительной фигурой. Сколько все это стоило – трудно представить.

Кирилл Дмитриев на "ШустерЛайв" – это не учебная тревога (начинается с 5-й минуты, но посмотрите сначала – увидите много интересного). Кстати, на 8:54 Дмитриев делает Черномырдину "массаж":

На 7:39 Дмитриеву наконец дали слово, также послушайте, что сказал Спиваков:

Привезенные в Киев московские музыканты стали лебединой песней Дмитриева в Украине, и он оставил перспективу стать украинским политиком (очевидно неизвестные мощные силы делали парню "биографию") и вернулся в Россию в 2011 году, где его ждал безумный карьерный прорыв.

Член "ближнего круга" Путина

В 2011 году Дмитриев вернулся из Киева в Москву. Как утверждает российское издание "Медуза", протекцию уже бывшему подчиненному организовал Пинчук, который познакомил Дмитриева с тезкой Владимиром Дмитриевым – главой корпорации ВЭБ (бывшего Внешэкономбанка России), тот украинцу доверился и стал проводником в мире больших российских денег. Впрочем, другие источники говорят, что своему взлету Дмитриев обязан не только протекции Пинчука (об этом далее).

Стоит констатировать, что Дмитриев оказался в нужном месте в нужное время и пришел к успеху. Потому что настоящие деньги в России делаются только в тесной связке с государством. На коррупции и непотизме, что позволяет "сесть на потоки" и собирать безумную коррупционную ренту.

Умница Кирилл Дмитриев это хорошо понял, поэтому инвестировал значительный ресурс для того, чтобы попасть в "ближний круг" Путина.

Он женился на Наталье Поповой – однокурснице и близкой подруге младшей дочери российского диктатора Екатерины Путиной (тогда – Тихоновой). Дружба имеет вполне понятное практическое измерение – дочь Путина вытащила подругу буквально из низов и превратила в современную "генеральшу Попову". Сейчас жена Дмитриева является светской львицей, заместителем дочери российского диктатора в ее карманном фонде "Иннопрактика". Также Попова с 2019 года имеет должность "хайтек-омбудсмена", а еще ведет несколько телепроектов на российском ТВ.



Фото Натальи Поповой с инстаграм-страницы

Сам Дмитриев также теперь входит в попечительский совет фонда Тихоновой. В 2015 году он вместе с Тихоновой летал на форум в Давос, который тогда еще не был закрыт для россиян и представлял собой российский филиал ярмарки тщеславия. Также Дмитриев стал очень важным для тогдашнего мужа дочери диктатора Кирилла Шамалова и тогдашнего руководителя администрации президента России Сергея Иванова (президентом тогда, напомним, был Медведев).

Тот взял молодого и перспективного украинца под опеку, а оттуда уже было недалеко до назначения в РФПИ с только официальным уставным фондом в 10 миллиардов долларов (большая часть этих денег – из Фонда национального достатка – фактически персональная кубышка Путина, с которой сейчас он активно финансирует войну против Украины).



Дмитриев и Иванов / Фото росСМИ

Кроме того, Дмитриев с 2014-го попал в совет директоров "Ростелекома", а также в совет директоров любимой игрушки бывшего президента России Медведева фонда "Сколково", который должен был стать русской Силиконовой долиной, но стал символом распилов и оказался очередным “потемкинским поселком”. Также он заседает в наблюдательных советах “Газпромбанка”, “Алросы”, "Транснефти", РЖД и имеет с них свою копеечку.

При этом Дмитриев и в дальнейшем официально был гражданином Украины. Вполне вероятно, остается им до сих пор, потому что выйти из гражданства довольно сложная штука – соответствующее решение принимается на уровне президента.

Номинальной задачей фонда, которым руководит Дмитриев является привлечение иностранных инвестиций в Россию, а также инвестирование российских денег в прибыльные активы. В реалиях это очередная схема по распилу высшего уровня.

Пожалуй, самым известным кейсом РФПИ является разработка вакцины против COVID-19, печально известной "Спутник V". В этот препарат были вброшены большие деньги, и Россия даже пыталась использовать вакцину как средство мягкой силы, впрочем, эффективность препарата оказалась низкой, значительная часть денег исчезла, а одного из разработчиков вообще убили при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Убийце в итоге дали 14 лет и оштрафовали на 80 тысяч рублей, а Дмитриев вышел сухим из воды.



Также никак на него не повлияла информация об инсайдерской торговле – он сливал сведения о сделках тому же Кириллу Шамалову и другим. Уголовный кодекс даже России оценивает такие действия в 7 лет за решеткой. Но не для Дмитриева.

Его защищают прочные связи с дочерью Путина. Он остался в ее обслуге и выполнял ее поручения. В частности, предоставлял свой самолет Gulfstream G650 для перелетов в Мюнхен к новому любовнику Путиной – танцору Игорю Зеленскому (не родственника). Для него дочь Путина впоследствии сделает собственный театр в Крыму и перевезет балетную звезду на оккупированную территорию подальше от "Запада". Дмитриев умело использует свой статус и часто выступает арбитром, посредником, иногда и "решалой" для российского бизнеса, увеличивая таким образом собственное состояние.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Дмитриев одним из первых попал под санкции. Уже 28 февраля 2022 года Минфин США включил финансиста в SDN List с полной блокировкой активов. Тогда же РФПИ американские чиновники назвали “символом российской клептократии” и "фондом Путина", что является чистой правдой.

Впрочем, американские санкции не помешали Дмитриеву стать дружественным к трампового собрата Стивам Уиткоффа и организовать с ним на пару сепаратные переговоры США и России, от которых в шоке уже несколько дней остальной мир.