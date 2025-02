11 февраля 2025 года тихий и вообще незаметный миллиардер Стив Уиткофф неожиданно привлек внимание чуть ли не всего мира, когда внезапно появился в Москве. 24 Канал рассказывает, что известно о его тайной миссии и чего ждать дальше.

Читайте также Спецпосланник Трампа мог иметь 3-часовой разговор с Путиным в Москве

Друг и эмиссар самого могущественного человека мира: кто такой Стив Уиткофф

Все желающие могли наблюдать за полетом самолета Gulfstream G650 из Вашингтона в Москву. Это транспортное средство везло Стива Уиткоффа – миллиардера и многолетнего друга и собрата действующего президента США Дональда Трампа.

Уиткофф – легенда американского бизнеса и очень известный застройщик, арендодатель и основатель Witkoff Group.



Он владелец легендарной Woolworth Building в сердце Манхэттена. Кроме того, семья магната владеет другими знаковыми для Нью-Йорка объектами недвижимости. Этот факт делает его похожим на Трампа.

Легендарное здание Woolworth Building / фото Wikimedia



Какая роль Уиткоффа в команде Трампа и как они познакомились

Но большая часть мира узнало о нем только недавно, прежде всего из-за его миротворческой миссии на Ближнем Востоке. Именно этот господин приложил руку к перемирию между Израилем и ХАМАС накануне инаугурации Дональда Трампа.

По данным инсайдеров, роль Уиткоффа была значительной: он, имея статус эмиссара Трампа, умело нажал на всех участников переговоров, включая катарских монархов и Нетаньяху, и обеспечил США нужную картинку.



Конечно, роль Уиткоффа также не стоит и переоценивать, потому что архитектура соглашения была готова еще за год до того и авторами ее была команда Энтони Блинкена, однако все лавры миротворца получил именно представитель Трампа.

Что-то похожее, кстати, уже было более 40 лет назад, когда Иран освободил американских заложников как раз под инаугурацию президента Рейгана. Тогда также переговоры с террористическим режимом аятолл вели представители команды президента Картера, однако все лавры получил его преемник.

В последующие дни СМИ по-всякому называли Стива Уиткоффа, а Трамп быстро подтвердил его статус, предоставив ему полномочия спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке уже официально. Параллельно начали выплывать интересные факты о господине Уиткоффе.

Оказалось, что многолетняя дружба с Трампом настолько крепкая (Уиткофф – уроженец еврейских кварталов Бронкса и давний друг и бизнес-партнер Трампа), что он готов жертвовать ради собрата самым дорогим. В частности, самолетом.

Как написал в своей книге Revenge: The Inside Story of Trumps Return to Power журналист Алекс Айзенштадт после второй попытки покушения на Трампа и появления информации о желании Ирана устранить харизматичного политика его охрана считала, что следующее покушение состоится в небе. Поэтому фирменный самолет Трампа Trump Force One на очередное предвыборное ралли полетел без Трампа, а только с членами его команды (они, кстати, обиделись).



При этом сам Трамп полетел самолетом Уиткоффа. Что это, как не подтверждение невероятного доверия, ну и немного намеков на безумный дух авантюризма, который не выхолащивается с годами.

Я очень хорошо знаю этого человека. Президент Трамп – самый добрый и сострадательный человек, которого я когда-либо встречал в своей жизни,

– Стив Уиткофф на конвенте Республиканской партии в октябре 2024 года нахваливает своего собрата.

Также Уиткофф свидетельствовал в суде в пользу Трампа, когда того обвинили в махинациях на 250 миллионов долларов через поле для гольфа Дорал в Майами.

Также на суде всплыли интересные факты о знакомстве Уиткоффа с Трампом. Оказалось, это произошло в 1986 году в нью-йоркском кафе. Они работали над совместной сделкой и решили подкрепиться. Но у Трампа не было с собой наличных, поэтому Уиткофф профинансировал для нового приятеля бутерброд с ветчиной и сыром. Он и стал прологом для начала большой дружбы.

Через 7 лет после тех событий два магната снова случайно встретились и Уиткофф напомнил о своей щедрости. С тех пор он с Трампом не разлей вода. И это все не ограничивается гольфом, потому что во время первого срока Трампа Уиткофф консультировал президента по налогам.

В 1998 году на успехи Уиткоффа на рынке недвижимости обратили внимание журналисты The Wall Street Journal. Так Уиткофф попал на обложку и стал знаменитым.



Правда, ему не слишком понравилось, что его изобразили в начале карьеры как корсара и неистового спекулянта, что вдохновляется "Крестным отцом" и не расстается с пистолетом на лодыжке (правда, лицензированным). Такие были времена.

Уиткофф пожертвовал кампании Трампа 2020 года 2 миллиона долларов. Правда, задонатил и конкуренту Рону Десантису (потому что разное бывает). Трамп это другу простил и даже пригласил сына Уиткоффа Зака отпраздновать свою свадьбу в имении Мар-а-Лаго в 2022-м. Также Уиткофф не чужой Илону Маску – сам он (почти по бутербродной схеме Трампа) одолжил тому деньги на покупку Twitter. Как видим, этот господин не пропадет и всегда держит нос по ветру.



Стив Уиткофф активно поддерживал Трампа во время выборов / Фото AP

Что известно о деле Фогеля

После этого неудивительно, что Трамп отправил своего друга на еще более сложное задание – буквально в мордор. 11 февраля 2025 года Уиткофф провел несколько очень насыщенных часов в Москве. На вершине айсберга, то есть в известной части миссии – освобождение американского гражданина учителя Марка Фогеля.

Тот имел опрометчивость полететь в Россию в августе 2021 года, он там работал учителем в англо-американской школе. Второй опрометчивостью стало незнание российских законов – он имел с собой в коробке для контактных линз 17 граммов медицинского каннабиса, на которые, конечно, имел рецепт и даже запись в медицинской карте. Также у учителя были 14 картриджей для электронных сигарет, в которых добросовестные россияне старательно наскребли совокупно 8 граммов гашишного масла.



Напомним, что у чемпионки по баскетболу и двукратной Олимпийской чемпионки Бриттни Грайнер было меньше грамма и она получила 9 лет.

Подробно О деле заложницы Путина Бриттни Грайнер

Россияне падки на такое и дали господину Фогелю 14 лет тюрьмы по статье о контрабанде наркотиков. Прокуроры настаивали, что он тянул все это добро через океан, чтобы реализовать среди российских школьников-мажоров. При этом тот факт, что его законная преподавательская деятельность могла дать значительно большие заработки, был проигнорирован.

Эта история довольно типичная (самая известная история о баскетболистке Бриттни Грайнер) и должна была стать уроком для всех иностранцев, которые почему-то хотят поехать в Россию. Однако не становится – Россия периодически снова берет таким образом заложников и формирует некий обменный фонд.

Президент Трамп, Стив Уиткофф и советники президента провели переговоры об обмене, который служит проявлением доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении, чтобы положить конец жестокой и ужасной войне в Украине,

– так прокомментировал увольнение Фогеля советник президента США по нацбезопасности Уолтц.

Сам президент Трамп лично встречал возвращение Фогеля. Того срочно доставили на родину. Кадры заснеженного аэропорта и Фогеля в шапочке "Питтсбург Стилерс" увидел весь мир.

Президент США, комментируя освобождение из российского плена американского гражданина, сказал, что это может сыграть "важную роль" для прекращения войны в Украине. В том же духе высказался глава Госдепа Рубио, который также встречал уже бывшего пленника Кремля.

Тайная миссия Уиткоффа

Освобождение Фогеля – это то, что известно точно. Дальше начинается конспирология, как и положено подводной части айсберга.

Издание The Washington Post написало, что увольнение несчастного Фогеля было лишь ширмой, на самом же деле Уиткофф встречался с Путиным и говорил с ним чуть ли не 3 с половиной часа.

О продолжительности разговора уже уточняет Fox News и ведущий канала Шон Хэннити, но, к сожалению, не уточняет, сколько процентов времени заняло обсуждение проблемы происхождения Рюрика и роли печенегов.

Газета The New York Times доказательств такому разговору от своих источников не получила, но ранее писала, что Уиткофф на Ближнем Востоке занимался не только вопросом Сектора Газа, но и вел переговоры с неназванными близкими союзниками Путина, а также обсуждал Украину с представителями Саудовской Аравии и Катара.

Как видим, Трамп решил не складывать все яйца в одну корзину и подошел к вопросу мирных переговоров с разных сторон. У него есть официальный спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог. Он выступает как спикер по этой теме в СМИ, а также должен озвучить позицию Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности, а после этого – в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским.



Также сейчас он отстаивает тезис, что выборы в Украине невозможны, пока действует военное положение, а также говорит о том, что на мирных переговорах должны учитывать позицию ЕС.

К теме Какой мирный план везет Келлог, будут ли переговоры и чего ждать Украине

Зато есть также и тайный трек непубличной дипломатии. За него отвечает Уиткофф, который проводит тайные встречи и "решает вопросы" в духе Киссинджера – изобретателя "челночной дипломатии".

Также мы понимаем, что Келлог – это опытный генерал и мощный аналитик, он лично предан Трампу, но остается неким "наемным менеджером", хоть и в высоком ранге. Зато Уиткофф – это другое дело.

Стив Уиткофф близкий друг и бизнес-партнер, а также и сосед по солнечной Флориде – в 2019 он переехал из Нью-Йорка в Майами и с тех пор только усиливал свое влияние на давнего товарища. В частности, путем игры в гольф. Кстати, во время второго якобы покушения на Трампа в Палм-Бич он как раз должен был играть партию в гольф с Уиткоффом.

Неудивительно, что тот доверил ему такие важные миссии по ведению непубличных переговоров. Главный вопрос, который возникает, хорошо известен титану Таносу и всем фанатам комиксов Marvel: какой ценой?

Сейчас ответить на этот вопрос сложно. Мы знаем позицию Украины. Нам также известна официальная позиция оккупантов. После освобождения Фогеля о ней еще раз напомнил пресс-секретарь Путина Песков:

Путин и Россия открыты для мирных переговоров, это последовательная позиция, и она хорошо известна в мире.

Вот только условия эти заключаются в капитуляции Украины и создании условий для исчезновения украинской нации как таковой.

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий, это невозможно, заявил Песков,

– представитель Путина комментирует заявление президента Украины Зеленского о возможном обмене Курщины на оккупированные россиянами украинские территории.

Добавим, что слова путинских аватаров прозвучали под аккомпанемент ударов по Украине российских ракет. В частности, обстрелу баллистикой был подвергнут Киев. И это трудно назвать совпадением. Правда, ракет уже было не так много, 6 баллистических "Искандеров" силы ПВО сбили. То есть здесь и попытка россиян поиграть мышцами, а также объективная оценка, что таких вариантов у оккупантов остается не слишком много.

Как видим, официальные стартовые позиции слишком полярные. При этом позиция США нам вообще неизвестна. Она может быть любой. Потому что имеем неоднозначные заявления президента, уже мудрые слова Келлога и взвешенные высказывания Рубио и Уолтца, но есть дикие твиты Маска и откровенная клевета Такера Карлсона, которые опровергает уже даже Юлия Латынина (!), но не Белый дом. Поэтому какая из этих линий поведения побеждает – неизвестно.

Но если мы что-то сейчас и понимаем о Трампе, то это о его непредсказуемости и нестандартном подходе к переговорам. Он уже сумел шокировать своими заявлениями о Гренландии, пошлинах и депортации палестинцев из Газы. Так почему бы ему еще не удивить также и россиян. Главное, чтобы Уиткофф и его старший собрат не забыли основное правило переговоров с россиянами: не верить ни одному их слову.