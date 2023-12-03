На днях в возрасте 100 лет умер легендарный американский дипломат Генри Киссинджер. Многие до конца не осознают масштаба этой фигуры. Но еще при жизни он оказался в учебниках истории как один из самых выдающихся дипломатов XX века. Его часто ставят в один ряд с Талейраном и Меттернихом, книги Киссинджера стали базой для международников и дипломатов во всем мире.

Генри Киссинджеру было суждено жить очень долго, он был свидетелем и активным участником многих исторических и знаковых событий, был настоящим мастером гениальных геополитических комбинаций, своими глазами увидел свой триумф и имел полное право отпраздновать победу в Холодной войне.

Киссинджер пережил почти всех своих друзей, врагов или коллег (кроме разве что Джимми Картера), до последних дней сохранял трезвый ум и в конце жизни мог увидеть, как меняется построенный им мир и возникают новые глобальные угрозы, к которым он, к слову, также приложил руку. 24 Канал рассказывает об основных этапах из богатой биографии Генри Киссинджера.

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Молодые годы, бегство от нацистов и смена фамилии

Генри Киссинджер – не настоящее имя выдающегося дипломата. При рождении он был назван Гайнцем Альфредом Киссингером. Это произошло 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт. Семья Киссингеров была достаточно типичной для Германии, его отец был преподавателем географии и истории в женском лицее, мать была домохозяйкой, а сам Гайнц, как и его сверстники, увлекался новой страстью всех немцев – футболом.



Генри Киссинджер в 11 лет, со своим младшим братом Вальтером / фото Getty Images

Спокойная бюргерская жизнь завершилась в 30-е годы, когда к власти в Веймарской республике пришли нацисты, для которых все евреи, а Киссингеры ими были, оказались людьми второго сорта. В 1938 году семья по настоянию матери Паулы покинула инфицированную нацизмом Германию и отправилась в США, где поселилась в Нью-Йорке, на Манхэттене.

Обратите внимание! Эмиграция спасла семье жизнь. К сожалению, другие родственники будущего дипломата покинуть родину не смогли – в годы Холокоста 13 из них погибли от рук нацистов.

В новой стране Киссинджер-младший сменил имя с немецкого Гайнц на американское – Генри, модификации на американский манер претерпела и фамилия – переселенцы в "новый мир" стали Киссинджерами. В Нью-Йорке Генри заканчивает школу и поступает в престижный Сити-колледж, где изучает бухгалтерский учет, при этом работает на местной фабрике по производству товаров для бритья.

Ветеран Второй мировой, разведчик и последователь Меттерниха

В разгар Второй мировой в 1943 году он получает гражданство США (позже он будет неоднократно говорить, что в первую очередь американец и только потом еврей). Тогда же юношу мобилизуют – он вступает в ряды американской армии и успевает повоевать в Европе против нацистов.

В частности, Генри Киссинджер был участником тяжелых зимних боев в Арденнах в начале 1945 года.



Генри Киссинджер (справа) с другими американскими солдатами, стоящими с группой немецких детей во время Второй мировой войны / фото warfarehistorynetwork.com

Киссинджер готовился к боевым действиям как пехотинец, но оказался в разведке. Попал в военную элиту молодой американец случайно – еще во время боевого слаживания в Луизиане, в рядах 84-й пехотной дивизии, где познакомился на полигоне с другим беглецом из Германии – Фрицем Крамером, бывшим сотрудником Лиги Наций и доктором наук. Тот обратил внимание, что Киссинджер свободно владеет немецким и рекомендовал его в разведку (уже после войны Крамер станет фактическим покровителем Киссинджера в разведке, дипломатии и большой политике, впоследствии у Генри появятся и другие покровители).

После завершения активных боевых действий Киссинджер отвечал за денацификацию освобожденных территорий – в его обязанности входили контрразведка, поиск нацистов и установление в немецких городах в Ганновере и Гессене новой администрации. Со своими задачами молодой разведчик каждый раз справлялся на отлично – за свою службу Генри Киссинджер получил награду и быстрое продвижение по службе.

Перспективный молодой профи привлек внимание руководства, решившего не закапывать в землю талант. 23-летний Киссинджера переводят в Школу разведки Вооруженных сил США в европейской зоне как преподавателя. Впоследствии он все же демобилизуется, однако есть все основания полагать, что это формальный шаг, а со спецслужбами Киссинджер уже никогда не будет порывать.

Молодой ветеран войны поступает в Гарвард, его научным руководителем становится профессор Уильям Янделл Эллиотт, известный историк и бывший советник президента Рузвельта. Докторская диссертация посвящена истории дипломатии времен Наполеоновских войн и Венской системе.

Любопытно! Одним из центральных персонажей диссертации Киссинджера был австрийский дипломат Клеменс Меттерних, мастер геополитических комбинаций, а также архитектор Венской системы международных отношений, которая поставила точку в периоде войн против революционной Франции и определила мировой порядок на следующие сто лет – вплоть до Первой мировой.



Уважение к Меттерниху определило дальнейший Modus operandi Киссинджера, другим влиятельным фактором стала ненависть к СССР и большевикам, которую заложил в своего ученика гарвардский профессор Эллиотт.

Работа на ЦРУ, семью Рокфеллеров и знакомство с Никсоном

После получения докторской степени Киссинджер остался преподавать в Гарварде, но при этом не ограничивал себя и активно приобщался к работе в качестве консультанта для правительства США. Под "правительством" следует понимать Госдеп (американский аналог МИД) и Совет нацбезопасности.

Впрочем, часто под этим общим названием скрывалась и легендарная аббревиатура ЦРУ – Центральное разведывательное управление, то есть служба внешней разведки США. Напомним, что это был разгар Холодной войны и разведке в ней придавалось первостепенное значение.

Чем была Холодная война Холодная война – противостояние между США и СССР, где вместо открытой войны применялись прокси-войны или тайные операции для борьбы за зоны влияния. Полем боя была вся планета, которая, по точному определению коллеги Киссинджера и преемника в должности советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, стала "большой шахматной доской".

Некоторое время профессор Киссинджер находился в тени, но занимал высокие посты во влиятельных комитетах, Think tank'ах и советах. Свои наработки в качестве лидера одного из аналитических центров Киссинджер изложил в работе 1957 года "Ядерное оружие и внешняя политика", мгновенно ставшей бестселлером и сделавшей ее автора известным. Последующие работы Киссинджера принесли ему славу одного из лучших стратегов и экспертов мира.



Генри Киссинджер / фото Harvard University Annual Yearbook

Киссинджер никогда не забывал монетизировать свою славу и умение. С 1956 года он работал на одну из самых богатых семей в мире – Рокфеллеров. Он также возглавлял программы в фонде семьи и был советником губернатора штата Нью-Йорк Нельсона Рокфеллера, когда тот трижды баллотировался в президенты США от Республиканской партии. Связи с влиятельной семьей были так тесны, что вторая жена Киссинджера – Нэнси Маггиннес – была помощницей его шефа – губернатора Нельсона Рокфеллера.

Третья попытка (в 1968 году) для Рокфеллера оказалась столь же неудачной, однако была успешной для Киссинджера. Внимание на него обратил победитель гонки – Ричард Никсон. Он поступил очень мудро и сделал лучшему советнику недавнего политического соперника предложение, от которого тот не смог отказаться.



Ричард Никсон и Генри Киссинджер / фото Getty Images

Один из самых влиятельных людей XX века

Так Генри Киссинджер в начале 1969 года становится советником по национальной безопасности президента США и одним из самых влиятельных людей в западном крыле Белого Дома и на всей планете.

Одним из предвыборных обещаний Никсона было окончание непопулярной войны во Вьетнаме, которую начали президенты Кеннеди и Линдон Джонсон. И только Киссинджер сумел дать США "почетный мир" и разгрести все "завалы", которые наделали не слишком квалифицированные предшественники (напомним, что в начале 1960-х мир был на пороге ядерной войны).

За спиной дипломата были самые мощные спецслужбы мира, он был наделен небывалыми полномочиями и сумел де-факто подмять под себя не только Госдеп, но и Министерство обороны. В сферу обязанностей Киссинджера входила вся внешняя политика США. Фактически Киссинджер и стал олицетворением политики США в конце 1960-х и в 1970-х.

Свои должности Генри Киссинджер занимал всего 8 лет, но за это время сумел сделать очень многое:

Благодаря усилиям Киссинджера США вышли из позорной войны во Вьетнаме. За это дипломат в 1973 году получил Нобелевскую премию мира, при этом сам Киссинджер приложился к масштабным бомбардировкам Вьетнама и Камбоджи, и пытался скрыть это от СМИ.



Киссинджер и президент Ричард Никсон обсуждают ситуацию во Вьетнаме в Кэмп-Дэвиде, 1972 год / фото US National Archives and Records

"Мир" наступит только через 2 года и совсем не такой, как планировал Киссинджер. Впоследствии солауреат Киссинджера вьетнамский коммунист Ле Дик Тхо вообще отказался от награды.

Киссинджер уже в статусе госсекретаря США (с 1973 по 1975 годы Киссинджер одновременно совмещал должности советника по нацбезопасности и руководителя Госдепа, впервые в истории США) благодаря придуманной им "челночной дипломатии" во время войны Судного дня 1973 года сумел погасить очередное обострение на Ближнем Востоке.

Американскому дипломату удалось невозможно – он нашел точки соприкосновения для всех сторон конфликта, сумел окончательно привязать к США Израиль и перехитрить СССР, вытащив из-под его влияния Египет.

Годом ранее, в 1972-м, Киссинджер организовал встречу президента Никсона и лидера китайских коммунистов Мао Цзэдуна, на которой фактически был заключен пакт против СССР.



Генри Киссинджер, Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай / фото gmu.edu/library

Эта встреча определила будущего победителя в Холодной войне и обрекла СССР на развал, от которого не спасли совместная охота Киссинджера и Брежнева, а также любезность к американскому дипломату его российского визави Громыко.



Президент США Форд, Брежнев и Киссинджер неформально общаются на саммите во Владивостоке, 1974 год / фото Gerald R. Ford Presidential Library

Малоизвестный факт! Именно КНР стала первым спонсором моджахедов, которые впоследствии превратят советское вторжение в Афганистан во "второй Вьетнам" и ускорят агонию московских коммунистов.

Киссинджер был архитектором политики разрядки – отказа США и СССР от ядерной эскалации. Частью этой политики стал первый в истории визит президента США в Киев – это произошло в мае 1972 года. До этого на украинской исторической территории из президентов США был только Рузвельт в 1945 году во время Ялтинской конференции.

Обратите внимание! Значительная часть деятельности Киссинджера на посту советника по нацбезопасности и госсекретаря США до сих пор окутана тайнами и многочисленными теориями заговоров. Так, его называют архитектором переворота в Чили, в результате которого к власти пришел генерал Пиночет, а также других тайных операций ЦРУ по всему миру.



Аугусто Пиночет и Генри Киссинджер в 1976 году / фото Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Роль Киссинджера в политике была настолько важна, что его даже не затронул Уотергейтский кризис, стоивший Никсону карьеры и доброго имени. Киссинджер остался в должности и был для нового президента США Форда тем же, кем был и для Никсона.

"Серый кардинал" американской политики

В 1977 году Киссинджер все же покинул пост госсекратаря, но оставался в роли "серого кардинала" американской политики. Лишь во времена Рейгана мастера геополитики "оттеснили" в частный сектор и уже добивали СССР самостоятельно.

Генри Киссинджер на "свободных хлебах" не нуждался – он создал мощную консалтинговую компанию и активно эксплуатировал образ самого влиятельного лоббиста, советника и стратега, писал книги и воспоминания, а также делился мудростью со всеми желающими, в том числе и на страницах СМИ.

До последних дней Киссинджер сохранял репутацию "серого кардинала" и имел ключи от любых кабинетов. Он неоднократно встречался с мировыми лидерами – много раз пил чай с Путиным, ездил в гости к Си Цзиньпину (в Китае его встречали так, как, видимо, не встречали в 1971-м во время секретной поздки под прикрытием легендарной "пинг-понговой дипломатии").

Любопытно! Своё столетие Киссинджер праздновал в Лиссабоне, куда прибыл на встречу таинственной Бильдербергской группы. Другими участниками мероприятия были генсек НАТО Йенс Столтенберг, босс OpenAl Сэм Альтман, руководитель Microsoft Сатья Наделла… и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Конечно, такая компания не могла не возобновить слухи о "мировом правительстве" и его 100-летнем "сером кардинале" (кстати, в этом уверен и "философ Путина" Дугин).

Его слова и заявления никогда не были "просто так". Киссинджер приучил мир, что они всегда имеют какой-то скрытый смысл, а за его формулировками кроется всегда нечто большее.

Ветеран дипломатии и признания ошибок по отношению к Украине

В этом качестве Киссинджер приобщился даже к событиям в Украине. В 2008-м он был резко против вступления Украины в НАТО, в 2014 году намекал, что Украине нужно смириться с оккупацией россиянами Крыма и надеяться, что остров когда-нибудь вернется мирным путем.

Не стоял Киссинджер в стороне и открытой фазы российско-украинской войны. Ветеран дипломатии издал несколько статей по теме и сделал довольно громкие заявления. Украине и украинцам они совсем не понравились. Так, в 2022 году на форуме в Давосе 99-летний Киссинджер заявил о необходимости проведения референдумов на оккупированных россиянами территориях. А также, что Украине придется уступить свои земли, а Запад не должен надеяться на победу над Россией. Также Киссинджер сказал, что роль Запада – это давление на украинскую власть с целью принятия кабальных условий мира.

Заявление Киссинджера стало шоком для воюющей Украины и вызвало справедливый гнев. Его рупором стал президент Зеленский, жестко и по пунктам раскритиковавший позицию ветерана дипломатии.



Президент Зеленский во время встречи с Генри Киссинджером, Нью-Йорк, сентябрь 2023 года / фото ОП

Уже через несколько месяцев Киссинджер признал свою ошибку и сменил риторику на более проукраинскую на форуме в Давосе в начале 2023 года. Для этого украинским дипломатам пришлось поработать с легендой лично.

В сентябре 2023 года во время визита в США президент Зеленский нашел время, чтобы встретиться с Генри Киссинджером и окончательно его убедить.

До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла. В итоге Украина должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме Альянс их ни предоставил. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо,

– Генри Киссинджер о российско-украинской войне на форуме в Давосе в январе 2023 года.

В конце своей долгой жизни Киссинджер дал "добро" на евроатлантическую интеграцию Украины. Однако запомнится он именно своим давосским демаршем 2022 года.

Где ошибся Киссинджер?

Позиция по отношению к Украине, обнародованная в 2022 году в Давосе, – не единственная ошибка Генри Киссинджера. Его роль и влияние колоссальны, его деятельность – навсегда в учебниках истории. Он практически сформировал целую школу в теории интернациональных отношений. Ее суть заключалась не в слепом реагировании на события (как ныне, к сожалению, делают его преемники), а в формировании новых смыслов и направлений политики.

При этом, как кризисный менеджер, Киссинджер также показал себя гениально. Чего стоят только его 32 дня в разъездах между Иерусалимом и Дамаском или 68 встреч с вьетнамским визави Ле Дик Тхо накануне заключения Парижского мирного соглашения в 1973 году.

Критики называли подход Киссинджера Realpolitik, однако он доказал, что это эффективно. По крайней мере, в то время Киссинджер был не просто стратегом, но и визионером, считавшим, что видит на много шагов вперед. К сожалению, все предсказать не может даже такая глыба. Сближение США с Китаем уничтожило советскую империю, однако создало новую угрозу мировому порядку – коммунистическое государство КНР.

Китай впервые в своей истории сумел накормить собственное население и пришел к успеху, но вместо того чтобы жить мирно, как предполагали американские геостратеги, сам бросил вызов Западной цивилизации. В настоящее время существует возможность открытого конфликта между США и КНР, и некоторые эксперты даже называют его ядерным.