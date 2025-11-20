Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и Суспильное.

Смотрите также Измена отменяется? Раскладываем "мирный план" по полочкам

О чем говорил Зеленский с посланцами Трампа?

Источник "РБК-Украина" утверждает, что президент уже встретился с министром армии США Дэном Дрисколлом и американскими генералами.

Сейчас начинается встреча с ними в расширенном формате, в которой, в частности, будет участвовать секретарь СНБО Рустем Умеров,

– информирует медиа.

Об этом сообщило и Суспильное, ссылаясь на источники в Офисе президента.

Интересно! Примерно в это же время стало известно, что секретарь СНБО Умеров вернулся в Украину. Об этом Суспильному сообщила пресс-секретарь Рустема Умерова Диана Давитян.

Официального подтверждения встречи Зеленского с Дрисколлом и другими пока не было.

Что делает Дэн Дрисколл в Украине и кто это такой?

Министр армии США приехал в Киев 19 ноября. Тогда он встретился с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем. В медиа говорилось, что Дрисколл, которого Трамп называет "парнем с дронами", хочет заключить с Украиной большое соглашение об обмене технологиями дронов и автономного вооружения. Собственно, Денис Шмыгаль представил партнерам наработки Украины в сфере оборонных инноваций, в частности по производству FPV, перехватчиков и deep strike.

20 ноября Дрисколл встретился с Юлией Свириденко. Она писала, что визит "дает возможность представителям, американской администрации оценить ситуацию на месте и увидеть последствия российской агрессии".

СМИ называют Дрисколла однокурсником Вэнса по Йельской школе права. И подчеркивают: то, что в Киев поехал не Пит Хэгсет, свидетельствует о все большей роли Дрисколла в Пентагоне.

Кроме Дрисколла в делегации есть начальник штаба Сухопутных войск США генерал Рэнди Джордж, командующий NSATU и SAG-U генерал-лейтенант Кертис Баззард и хорошо известный украинцам командующий армией США в Европе и Африке и командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью.

Справка. В Америке хотят производить больше дронов. В начале ноября Дрисколл сказал, что армия США имеет целью приобрести не менее миллиона беспилотников в течение следующих двух-трех лет и может покупать от полумиллиона до миллионов беспилотников ежегодно в последующие годы.

СМИ писали, что Дрисколл приехал давить на Зеленского ради "плана из 28 пунктов"