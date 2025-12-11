Соответствующую информацию сообщил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

В каком случае отключений может стать больше?

Он объяснил, что для украинской энергосистемы сложным может стать период минимум недели с температурами до 10 градусов и ниже, когда потребление электроэнергии очевидно резко возрастет.

По его словам, в таких условиях обеспечить потребности ни импортом, ни собственной генерацией не удастся. Руководитель "Укрэнерго" объяснил, что тогда придется вводить аварийные и почасовые отключения.

Но он отметил, что значительного ухудшения ситуации не прогнозируют, потому что с ростом потребления дополнительная нагрузка ляжет на те сети, которые уже работают по графикам почасовых отключений.

Больше чем 4 очереди вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре,

– сказал Виталий Зайченко.

Какая ситуация в энергетике?