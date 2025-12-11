Что будет с отключениями света в ближайшее время?

Однако в разных регионах ситуация может отличаться, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко.

В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки,

– написал Коваленко.

Он добавил: сейчас прогнозировать ситуацию сложно. Дело в том, что энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. Поэтому три очереди графиков почасовых отключений – это то, что ожидает украинцев в ближайшее время.

Обратите внимание! В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых – хуже.

Ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на сейчас остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщили в Минэнерго.

Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

В частности ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях. Восстановительные работы продолжаются

Во всех регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

В то же время тенденция к улучшению прослеживается – в отдельных областях продолжительность графиков уже заметно уменьшилась.

Самая сложная ситуация наблюдается в приграничных и прифронтовых регионах. Там ремонты пораженных объектов часто возможны только после разрешения военных.

Важно! Россия также продолжает обстреливать газовую инфраструктуру. На этой неделе россияне в очередной раз атаковали объекты газовой инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением.

Что еще известно об отключении электроэнергии?