Что будет с отключениями света в ближайшее время?
Однако в разных регионах ситуация может отличаться, пишет 24 Канал со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко.
В большинстве областей Украины отключения света до конца недели будут происходить по трем очередям потребителей, что означает до 12 часов без электричества в сутки,
– написал Коваленко.
Он добавил: сейчас прогнозировать ситуацию сложно. Дело в том, что энергетическая система ежедневно подвергается российским атакам. Поэтому три очереди графиков почасовых отключений – это то, что ожидает украинцев в ближайшее время.
Обратите внимание! В некоторых регионах может быть легче, а в некоторых – хуже.
Ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на сейчас остается сложной, но контролируемой. Об этом сообщили в Минэнерго.
Россия продолжает ежедневно атаковать объекты генерации, сети распределения и передачи, а также газовую инфраструктуру,
– говорится в сообщении.
В частности ночью враг атаковал энергетические объекты в Одесской и Полтавской областях. Восстановительные работы продолжаются
Во всех регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В то же время тенденция к улучшению прослеживается – в отдельных областях продолжительность графиков уже заметно уменьшилась.
Самая сложная ситуация наблюдается в приграничных и прифронтовых регионах. Там ремонты пораженных объектов часто возможны только после разрешения военных.
Важно! Россия также продолжает обстреливать газовую инфраструктуру. На этой неделе россияне в очередной раз атаковали объекты газовой инфраструктуры. Специалисты работают над восстановлением.
Что еще известно об отключении электроэнергии?
- В Украине существует список критических объектов, которым не выключают свет даже несмотря на регулярные отключения. Но в правительстве решили их пересмотреть.
- Отключения не будут касаться больниц, школ, объектов жизнеобеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Электроснабжение для них останется бесперебойным.
- Из перечней должны быть исключены потребители, которые по состоянию на сегодня не имеют критического значения для функционирования регионов.