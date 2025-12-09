Будет ли больше света в Украине?

В частности по всей стране применяются графики ограничения мощности, пишет 24 Канал со ссылкой на главу правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Читайте также В областях начали вводить аварийные отключения света: где действуют ограничения

Для промышленных потребителей – на полную мощность пяти очередей.

Для населения применяются – почасовые отключения от 2,5 до 3 очередей.

Для промышленности – до четырех очередей.

Виталий Зайченко рассказал, что правительство и энергетические службы делают все возможное, чтобы количество очередей не превышало трех. И это касается всех категорий потребителей.

Ведется большая работа на уровне правительства и местных властей, чтобы ввести в работу все распределенные источники генерации,

– отметил Зайченко.

Он подчеркнул: промышленность должна оптимизировать потребление. Кроме того, бытовые потребители должны – в этот сверхтяжелый период – также уменьшить использование электроэнергии. Это позволит снизить давление на систему и сократить объемы отключений.

Обратите внимание! После восстановления поврежденных объектов "Укрэнерго" будет информировать об улучшении ситуации, а изменения потребители увидят в новых графиках.

Напомним, что в ночь на субботу, 6 декабря, Россия осуществила один из самых масштабных ударов по энергетике Украины. Об этом сообщили в ДТЭК.

Россияне выпустили 704 ракеты и дроны. И несмотря на сбивание большинства из них, энергосистема все равно серьезно повреждена.

Энергию стало просто невозможно безопасно передать. Поэтому атомные электростанции вынужденно снизили генерацию,

– отметили в компании.

Важно! Из-за российских обстрелов продолжительность отключений в некоторых регионах выросла до 12 – 16 часов в сутки.

Где сейчас худшая ситуация со светом?