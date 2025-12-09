Чи буде більше світла в Україні?

Зокрема по всій країні застосовуються графіки обмеження потужності, пише 24 Канал з посиланням на главу правління "Укренерго" Віталій Зайченко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Читайте також В областях почали вводити аварійні відключення світла: де діють обмеження

Для промислових споживачів – на повну потужність п’яти черг.

Для населення застосовуються – погодинні відключення від 2,5 до 3 черг.

Для промисловості – до чотирьох черг.

Віталій Зайченко розповів, що уряд та енергетичні служби роблять усе можливе, щоб кількість черг не перевищувала трьох. І це стосується всіх категорій споживачів.

Ведеться велика робота на рівні уряду та місцевої влади, аби ввести в роботу всі розподілені джерела генерації,

– зазначив Зайченко.

Він наголосив: промисловість має оптимізувати споживання. Крім того, побутові споживачі повинні – у цей надважкий період – також зменшити використання електроенергії. Це дозволить знизити тиск на систему та скоротити обсяги відключень.

Зверніть увагу! Після відновлення пошкоджених об’єктів "Укренерго" інформуватиме про покращення ситуації, а зміни споживачі побачать у нових графіках.

Нагадаємо, що у ніч на суботу, 6 грудня, Росія здійснила один із наймасштабніших ударів на енергетику України. Про це повідомили у ДТЕК.

Росіяни випустили 704 ракети та дрони. І попри збиття більшості з них, енергосистема все одно серйозно пошкоджена.

Енергію стало просто неможливо безпечно передати. Тому атомні електростанції вимушено знизили генерацію,

– зазначили у компанії.

Важливо! Через російські обстріли тривалість відключень у деяких регіонах зросла до 12 – 16 годин на добу.

Де наразі найгірша ситуація зі світлом?