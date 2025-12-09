Про це пише 24 Канал з посиланням на обленерго в регіонах.

Дивіться також В одних світла немає добу, в інших – менше: чому в областях світло вимикають по-різному

Де ввели аварійні відключення?

Зранку 9 грудня в декількох областях вже ввели аварійні відключення світла. Так, на Полтавщині є команда від НЕК "Укренерго" застосувати ГАВ в обʼємі 5 черг.

Також за вказівкою Укренерго, на території Сумщини запровадили графіки аварійних відключень для 1 – 5 черг.

Причиною посилення обмежень є наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак, що здійснювали росіяни. Енергетики працюють над тим, щоб відновити стабільне електропостачання.

Важливо! Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу!



Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Дивіться також Росія змінила тактику ударів по українській енергетиці: що найчастіше атакуватимуть

Чому вночі світла більше, ніж вдень?