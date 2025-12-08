Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на компанію ДТЕК.

Чому відключення світла відбуваються по чергах?

Існує кілька кроків для того, щоб розподілити електроенергію серед споживачів. Російські обстріли пошкоджують інфраструктуру та заважають енергетикам однаково розподіляти ресурси.

Так, зокрема, росіяни б'ють по ключових лініях та трансформаторах, що зʼєднують регіони. Через них доставляється електроенергія. Коли одна з мереж пошкоджена, то не вся електроенергія може йти до областей, де є найбільше відключень.

Наприклад, АЕС на заході генерують достатньо, але якщо високовольтний "міст" пошкоджений, ця електрика просто не може потрапити в інший регіон і лишається на заході. Тому й відключень там, відповідно, менше,

– пояснили в ДТЕК.

Також компанія заперечила домисли користувачів про те, що один район залишається без світла довше через те, що інший вимикають менше. Енергетики кажуть: це не правда й навіть неможливо технічно це так не влаштовано. Світло вимикають через пошкодження на обʼєктах, які живлять конкретні райони.

