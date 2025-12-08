ДТЕК також наголосили, що Україна не експортує електрику за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК у Threads.

Чому графіки відключень змінюються по кілька разів на день?

У ДТЕК наголосили, що вони не експортують електрику за кордон, як дехто вважає. Енергетика України у дефіциті.

Усі торгові операції з електрикою описані на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges. І там вказано, що Україна навпаки імпортує електрику з Європи. Це допомагає енергетикам підтримувати світло вдома для українців після російських атак.

Також ДТЕК прокоментували чутки, що одні райони вимикають менше, а інші більше. Такий ефект можливий, якщо російські атаки пошкодили об'єкти, які живлять конкретні райони. У такому випадку туди неможливо доставити електрику.

