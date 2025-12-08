ДТЕК також наголосили, що Україна не експортує електрику за кордон. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК у Threads.
Чому графіки відключень змінюються по кілька разів на день?
У ДТЕК наголосили, що вони не експортують електрику за кордон, як дехто вважає. Енергетика України у дефіциті.
Усі торгові операції з електрикою описані на сайті ENTSO-E у вкладці Scheduled Commercial Exchanges. І там вказано, що Україна навпаки імпортує електрику з Європи. Це допомагає енергетикам підтримувати світло вдома для українців після російських атак.
Також ДТЕК прокоментували чутки, що одні райони вимикають менше, а інші більше. Такий ефект можливий, якщо російські атаки пошкодили об'єкти, які живлять конкретні райони. У такому випадку туди неможливо доставити електрику.
Під Києвом люди вийшли на протест, бо світла не було дві доби
Мешканці ЖК "Євромісто" в селі Крюківщина під Києвом перекрили дорогу, протестуючи проти відсутності електрики.
У ДТЕК пояснили, що 6 грудня внаслідок перенавантаження електромережі одночасно сталися декілька аварій на мережах 10 кВ. Мережеві кабелі перегоріли під землею внаслідок максимальних навантажень на мережу.
Станом на 21:57 7 грудня світло в селі Крюківщина вдалося відновити. У Київській ОВА повідомили про завершення ремонтних робіт.