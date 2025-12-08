ДТЭК также отметили, что Украина не экспортирует электричество за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК в Threads.
Почему графики отключений меняются по несколько раз в день?
В ДТЭК отметили, что они не экспортируют электричество за границу, как некоторые считают. Энергетика Украины в дефиците.
Все торговые операции с электричеством описаны на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges. И там указано, что Украина наоборот импортирует электричество из Европы. Это помогает энергетикам поддерживать свет дома для украинцев после российских атак.
Также ДТЭК прокомментировали слухи, что одни районы выключают меньше, а другие больше. Такой эффект возможен, если российские атаки повредили объекты, которые питают конкретные районы. В таком случае туда невозможно доставить электричество.
Под Киевом люди вышли на протест, потому что света не было двое суток
Жители ЖК "Еврогород" в селе Крюковщина под Киевом перекрыли дорогу, протестуя против отсутствия электричества.
В ДТЭК объяснили, что 6 декабря в результате перегрузки электросети одновременно произошли несколько аварий на сетях 10 кВ. Сетевые кабели перегорели под землей в результате максимальных нагрузок на сеть.
По состоянию на 21:57 7 декабря свет в селе Крюковщина удалось восстановить. В Киевской ОВА сообщили о завершении ремонтных работ.