ДТЭК также отметили, что Украина не экспортирует электричество за границу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК в Threads.

Почему графики отключений меняются по несколько раз в день?

В ДТЭК отметили, что они не экспортируют электричество за границу, как некоторые считают. Энергетика Украины в дефиците.

Все торговые операции с электричеством описаны на сайте ENTSO-E во вкладке Scheduled Commercial Exchanges. И там указано, что Украина наоборот импортирует электричество из Европы. Это помогает энергетикам поддерживать свет дома для украинцев после российских атак.

Также ДТЭК прокомментировали слухи, что одни районы выключают меньше, а другие больше. Такой эффект возможен, если российские атаки повредили объекты, которые питают конкретные районы. В таком случае туда невозможно доставить электричество.

