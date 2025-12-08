Евросоюз и НАТО работают над сокращением времени, что нужно для переброски сил на восточный фронт в случае агрессии России против Альянса. Это свидетельствует о том, что в ЕС осознают – они действительно могут стать участниками конфликта и надо срочно приступать к действиям.

Попытки договориться с Россией о завершении войны в Украине продолжаются. США также принимают участие в переговорах, но Владимир Путин не намерен прекращать боевые действия. Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес в интервью 24 Каналу сказал, как можно изменить ситуацию и кому в США не стоит доверять. Больше деталей – читайте далее в материале.

Почему Дрисколл заявил, что Украина приближается к поражению

В NBC News пишут, что министр армии США Дэн Дрисколл предупредил Украину о надвигающемся, поражении, и призвал чиновников в Киеве принять мирное предложение США. Он считает, что Украина может проиграть войну. Прав ли он и как мы дошли до нынешних заявлений?

Я был удивлен, услышав, что министр Дрисколл сделал такое заявление. Не знаю, на чем это основывается, и не уверен, что он сам в это верит. Но, вероятно, именно такое послание он должен был донести от администрации Дональда Трампа. Украинцы гораздо лучше понимают, рискуют ли они проиграть войну. И именно украинцы, конечно, заплатят самую высокую цену, если это таки произойдет.

Однако большую цену заплатит и Европа. Европейцы наконец понемногу начинают осознавать, что им придется сделать все, чтобы Украина не проиграла. И заполнить пробел, который оставляют Соединенные Штаты.

Оценивают ли в Пентагоне, что Украина может потерять Донбасс? Трамп говорил, что мы потеряем Донбасс в любом случае. Мол, нам все равно надо договориться сейчас, пока не будет слишком поздно.

Возможно, такое мнение там есть. Но Украина гораздо лучше понимает реальную ситуацию, чем люди в Пентагоне. Мне кажется, что в Пентагоне уже несколько лет есть предвзятость, которая еще осталась от администрации Джо Байдена. Там просто не верили, что Украина способна сделать то, что она уже сделала.

Это не пророссийская предвзятость в политическом смысле. Это – неспособность поверить, что Украина может достичь того, чего вы уже достигли. Возможно, часть этой мысли он взял в Пентагоне. Но я не придавал бы этому чрезмерного значения. Украинская оценка ситуации в любом случае будет значительно точнее.

Дрисколл сказал украинской делегации, что военное превосходство России растет. Также она наращивает производство ракет и беспилотников. Он также заявил украинцам, что США не смогут предоставить Украине достаточно зенитных ракет для систем ПВО из-за проблем американского ВПК. Вы не считаете, что единственная проблема – отсутствие политической воли США для того, чтобы обеспечить Украину ракетами?

Министр армии или любой американский чиновник говорят, что Россия, несмотря на все свои проблемы, наращивает оборонную промышленность, а США не в состоянии сделать то же самое? Если это действительно так, то это очень печально.

Кстати, Дрисколл во время визита в Киев обсуждал мирный план и угрожал худшими переговорными позициями для Украины. Также он уклонился от прямого ответа об ответственности России за военные преступления.

Так что все дело в политической воле. И речь идет не только о США. Европейские страны также начинают увеличивать собственное производство. И один из самых быстрых путей – инвестировать в оборонную промышленность Украины. Вы уже развиваетесь, расширяетесь. Но вам нужны инвестиции, чтобы увеличить масштабы и скорость производства. Это способ мгновенно повлиять.

Насколько в Штатах распространена практика посылать министра армии США на переговоры такого высокого уровня?

Это действительно необычно. Я не припоминаю, чтобы министр армии получал такое задание в похожей ситуации. Я лично не знаком с министром Дрисколлом, но говорят, что он очень умный и трудолюбивый человек. Думаю, мы видим здесь немного внутренней динамики в американской администрации. Такое бывает и в других странах, где существуют разные фракции.

Я этого точно не знаю, говорю как внешний наблюдатель, но это вполне может быть частью усилий вице-президента Джей Ди Вэнса. В Вашингтоне есть множество предположений, что вице-президент Вэнс и госсекретарь Марко Рубио могут рассматриваться как соперники на роль следующего лидера Республиканской партии. Это само по себе не было бы чем-то шокирующим. Все это разворачивается практически на открытой сцене.

Мы видим там Стива Уиткоффа, который не является профессиональным дипломатом, Джареда Кушнера, зятя президента, который не занимает никакой государственной должности. Кроме того, там еще и министр армии. То есть, целый набор людей, которые не являются профессиональными дипломатами и не представляют Госдеп, однако участвуют в этом процессе. Можно представить, что это создает путаницу для всех сторон – кто на самом деле говорит от имени США и кто действительно является уполномоченным голосом.

Думаю, что именно к такому подходу администрация сейчас склоняется. Президент Владимир Зеленский, по моему мнению, остается последовательным в том, что касается базовых принципов Украины. Независимо от того, с кем вы разговариваете, если вы придерживаетесь этих принципов, вы должны осознавать, что Россия обязательно нарушит любое достигнутое соглашение. Это нужно учитывать с самого начала.

Согласиться на что-то и рассчитывать, что Россия добросовестно будет выполнять это соглашение, было бы очень опасно. Поэтому президент Зеленский прав. Украина права в том, что требует реальных гарантий безопасности и механизмов давления на Россию, чтобы заставить ее соблюдать договоренности и помочь Украине защититься. Россия нарушит любое соглашение, которое подписывает.

О требовании России уменьшить численность ВСУ

Вы также упомянули об этом мирном плане. Там предлагали сократить Вооруженные силы Украины. Нерешенными остались вопросы территорий – Россия хочет, чтобы Украина отказалась от Донбасса. Как вы оцениваете этот план?

Прежде всего нужно спросить, кто выиграет от ограничения размеров украинской армии и ее возможностей? Выигрывает одна страна – Россия. Я не понимаю, как Украина могла бы согласиться на это. Это означало бы добровольно ослабить саму себя по требованию агрессора. И надо помнить, что исходное положение российской стороны и, к сожалению, Белого дома заключается в том, что Россия выигрывает, а Украина проигрывает. Это их способ мышления.

После Первой мировой войны союзники требовали от Германии и других стран разоружиться и сократить численность армии. Это была часть Версальского договора, потому что союзники считали себя победителями. А Германия понимала, что проиграла. Не думаю, что украинцы считают, что уже проиграли. Если уж на то пошло, Россия за 11 лет не смогла выполнить свои задачи. Да и кто я такой, чтобы это говорить?

Но я очень настойчиво советовал бы украинцам задуматься, ради чего им соглашаться на любые ограничения численности своих Вооруженных сил? Почему они должны обещать никогда не проситься в НАТО или никогда не иметь оружия определенных возможностей? Это выгодно только России. Это не подлежит обсуждению.

Кому в США Украина не может доверять?

Стив Уиткофф давал Юрию Ушакову советы, как россиянам следует вести себя с президентом Трампом; как его задобрить и убедить поддержать российский план завершения войны. Как вы оцениваете такие события? Это предательство?

Слово "предательство" настолько часто бросают направо и налево, что оно во многом потеряло смысл. Но я не представляю, как кто-то на украинской или европейской стороне мог бы после этого доверять Уиткоффу. Это заставляет задуматься, кто об этом знал и кто это слил прессе.

Это интересная история. Кому выгодна утечка? Но это все побочная линия. Главное здесь – как можно доверять этому человеку? И он является главным переговорщиком от имени США. В нормальные времена его немедленно уволили бы. И он вообще никогда бы не оказался в этой роли. Зато президент говорит, что это обычная часть процесса заключения соглашений. Конечно, все так делают. Поэтому я не ожидаю, что президент его уволит или что-то подобное.

Но если бы я был бы на месте украинцев, то я не верил бы ни одному его слову, как и словам Джареда Кушнера. Для них это всегда была сделка с недвижимостью. Это – недвижимость в Манхэттене, и если вы думаете, что это что-то другое, то вы просто наивны.

СМИ пишут, что одна из разведслужб европейских стран могла перехватить этот разговор между Стивом Уиткоффом и Юрием Ушаковым. Как вы считаете, правильно ли было обнародовать эту информацию, чтобы люди увидели, что на самом деле происходит за закрытыми дверями?

Это показывает, что у вас есть человек, который не является профессиональным дипломатом. При этом он обсуждает чувствительные вопросы с россиянином. Да еще и не использует защищенные каналы связи. Здесь видно отсутствие профессионализма, недостаточное понимание того, с чем ты имеешь дело. Это серьезная ошибка. Вот что свидетельствует эта история.

Насколько близко Россия к перемирию?

В статье The Economist говорится, что Путин не имеет четкого плана победы в войне против Украины. Он решил продолжать эту войну на истощение, захватывая небольшие куски территории, но не имея никакой возможности получить стратегическую победу над Украиной. На ваш взгляд, насколько близко Путин к тому, чтобы согласиться на какое-то перемирие на нынешнем этапе войны?

Пока Путин считает, что Запад может сдаться или окажется недостаточно сильным, чтобы противостоять ему, до тех пор вероятность этого равна нулю. Он не имеет стимула прекращать все это.

Единственный стимул возник бы, если бы США заявили, что передадут Украине все, что им нужно. Тогда США использовали бы свои рычаги влияния. Этого не произойдет. Или если бы Великобритания и другие европейские страны сказали бы, что они заинтересованы в том, чтобы Россия была остановлена, и передали бы Украине все, что нужно. Включая экономическую помощь, санкциями и замороженными российскими активами.

Только тогда Путин начал бы задумываться, что он не выигрывает. Кроме того, удары по российской нефтегазовой отрасли – тоже важная часть давления. Если Украина и в дальнейшем будет делать то, что сейчас, то России будет очень трудно продолжать войну в следующем году.

Некоторые аналитики говорят, что Путин имеет от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться сломать Украину. Затем ему придется принимать серьезные решения.

Это столь же хорошее предположение, как любое другое. Я не знаю всего, что на самом деле происходит с российской экономикой. Но, как и вы, я много читаю. Я слежу за разными аналитиками, которым доверяю. И общий взгляд таков.

Экономически Россия не может продолжать то, что они сейчас делают. Они не могут продолжать воевать вечно, даже если Дрисколл утверждает обратное. Если бы мы были действительно умными и стратегически вдумчивыми, мы бы нашли способ поставлять нефть и газ Китаю и Индии из других источников, чтобы заменить то, что они получают из России.

Это ее спасательный круг. Закупки нефти и газа Китаем и Индией держат Россию на плаву. Поэтому ликвидация этого и через военные действия, и через экономические меры будет лучшим способом усилить давление на Путина.

Финансист и инвестор Уильям Браудер сказал, что последние санкции против "Роснефти" и "Лукойла" стали серьезной угрозой для экономики Владимира Путина, потому что заводы в Турции, Индии и Китае начали отказываться от новых партий российской нефти, которые перевозятся морем. По вашему мнению, что сейчас больнее для России – последние санкции или украинские удары в глубине ее территории?

Уильям Браудер гораздо больший эксперт в этой области, чем я, но я не думаю, что здесь есть выбор. Нужно комплексное, жесткое применение санкций. Все еще слишком много лазеек и людей, которые зарабатывают на их обходе. Также необходимо продолжать разрушать инфраструктуру и серьезно заняться этими судами теневого флота, которые выходят в Балтийское и Черное море. Нам нужен по-настоящему всесторонний подход, чтобы это остановить.

Как НАТО готовится к войне с Россией?

Евросоюз и НАТО работают над сокращением времени, необходимого для возможной переброски вооружения и личного состава из европейских стран на восточный фронт в случае российской агрессии против НАТО. Почему это происходит сейчас, а не с первого дня российского вторжения в Украину?

Мы начали работать над этим еще в 2015 году, когда я был командующим армией США в Европе. После российского вторжения в Украину в 2014 году мы занялись собственной боеспособностью и обнаружили, что передвигаться по Европе невозможно из-за ограничений на перевозку боеприпасов и опасных материалов, из-за веса и габаритов транспорта, даже несмотря на то, что все это страны НАТО и Евросоюза.

Это очень сложно. Мы работали над этим, но только сейчас, наконец, когда Европейский союз и отдельные страны поняли, что они могут стать участниками конфликта, мы наконец поняли, что нужно срочно приступать к необходимым действиям.

Они не то чтобы только что это обнаружили, они только сейчас почувствовали срочность, потому что это сочетание улучшения инфраструктуры. Альянс летом договорился инвестировать 1,5% ВВП в инфраструктуру. Это много и это хорошо. Из-за изменения правил выдачи разрешений на перемещение танков и боеприпасов через границы это занимает слишком много времени. Однако чувствуется, что мы движемся в правильном направлении.

