На небосклоне американской политики взошла новая звезда. Дэн Дрисколл – до недавнего времени второстепенный чиновник администрации Трампа (хоть и в ранге министра) неожиданно оказался во главе делегации США на переговорах в Киеве. А потом не потерялся во время следующих раундов, фактически заменив Кита Келлога, а теперь может стать новым министром войны Америки.

24 Канал рассказывает биографию Дэна Дрисколла, а также объясняет, кому он обязан своему взлету и почему.

Читайте также Дрисколл угрожал Киеву худшим мирным планом

Служба в Ираке и военные "корни": что известно о Дэне Дрисколле?

Дэниел "Дэн" Патрик Дрисколл родился в 1986 году (точная дата рождения в публичных источниках почему-то не указывается, что и странно, и показательно) в городке Бун в Северной Каролине. В этом же штате прошло детство и молодые годы будущего политика.

Дрисколл имеет степень бакалавра бизнесового администрирования престижного местного Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (это alma mater Майкла Джордана).

После получения степени в 2007 году Дэн идет на военную службу. Отец его – ветеран Вьетнамской войны, а дедушка был дешифратором во время Второй мировой, поэтому выбор выглядит вполне логичным.

Дрисколл служил танкистом – был командиром взвода кавалерийской разведки (сейчас это не связано с лошадьми, а является данью традициям 19 века) в 10-й горной дивизии в Форт-Драм, штат Нью-Йорк. Также Дэн Дрисколл учился в Школе рейнджеров армии США.

С осени 2009 по лето 2010 года молодой офицер был откомандирован в Ирак, где ему пришлось участвовать в боевых действиях, за что Дэн Дрисколл получил знак отличия "За боевые действия" (Combat Action Badge) и Похвальную медаль (Commendation Medal).



Лейтенант Дэн Дрисколл в Ираке / Фото из личного архива чиновника

После 3,5 лет службы Дэн Дрисколл в звании первого лейтенанта уходит в отставку и начинает строить карьеру в частном секторе. Следующим логичным шагом стало льготное поступление в престижную Йельскую школу прав и получение ученой степени доктора права.

Дружба с Джей Ди Вэнсом

Сейчас главный факт биографии Дэна Дрисколла заключается в том, что в Йельском университете однокурсником и другом уроженца Северной Каролины стал Джей Ди Вэнс.

Нынешний вице-президент США прошел похожий карьерный путь и попал в "Лигу Плюща" благодаря военной службе. Очень похоже, что именно этот эпизод стал определяющим для будущей карьеры Дрисколла.

К теме Голос "Ржавого пояса": почему Джей Ди Вэнс является большей угрозой для Украины, чем сам Трамп

Как и Вэнс, Дэн Дрисколл попробовал себя как в бизнесе, так и в политике.

Во время учебы в Йеле Дрисколл работал в Клинике юридических услуг для ветеранов Йельского университета, а также проходил стажировку в Комитете Сената по делам ветеранов и у влиятельного главного судьи Девятого округа Алекса Козински.

Как ветеран Ирака, Дрисколл был привлечен к разработке нескольких законопроектов в отношении военных.

После окончания учебы Дрисколл попробовал себя в большом бизнесе. Он работал как специалист по инвестициям в нескольких частных компаниях и инвестбанкиром в родном Шарлотт (крупнейший город Северной Каролины), впоследствии работал венчурным капиталистом в фонде стоимостью 200 млн долларов, позже входил в совет директоров агентства по подбору медицинского персонала, а затем переехал в Силиконовую долину.

В 2020 году Дэн Дрисколл решил попробовать себя в политике, но проиграл на выборах в Конгресс США в родном штате еще на стадии праймериз Республиканской партии (финишировал лишь 6-м). Впрочем, неудача не выбила Дрисколла с пути. В 2024 году он активно работал в кампании Трампа и имел высокий пост старшего советника.

Министр в команде Трампа

После победы Трампа в ноябре 2024 года заслуги Дрисколла не забыли – собрат Джей Ди Венса получил второстепенное, но все же министерское правительство и стал министром Сухопутных войск США (правильно эта должность называется 26-й Секретарь Армии, и подотчетна она главе Пентагона).

Какие обязанности министра Сухопутных войск США:

комплектование, оснащение и обучение Сухопутных войск;

управление военными базами США во всем мире,

утверждение закупки оружия;

контроль за проектами разработки оружия.

Обратите внимание! Ведомство Дрисколла обеспечивает поддержку и функциональную готовность примерно 480 000 военнослужащих, солдат нацгвардии и резерва, а также связанных с ними гражданских лиц.



В целом это около 1 300 000 человек, а ежегодный бюджет на это составляет 190 миллиардов долларов.

Кроме того, что выписанный Трампом и утвержденный Конгрессом (66 против 28 голосов в Сенате) статус позволяет Дэну Дрисколлу добавить в визитке к "доктору" еще и прилагательное "достопочтенный" (The Honorable), скажем так, обязанности у господина министра не слишком широкие, а полномочия – не очень солидные, поэтому неудивительно, что до ноября 2025 года вы могли не знать о его существовании.

Притом, что Дрисколл стал самым молодым на своей должности в истории США, а одной из задач, которую перед ним поставило руководство, было изучение украинского опыта по использованию дронов в боевых условиях. Острый на язык президент США из-за этого даже стал называть чиновника "Drone guy".

Также Трамп в апреле 2025 года сделал Дрисколла и.о. директора Бюро по вопросам алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а в мае министр отметился серией заявлений по военной реформе и модернизации армии.

В частности, Дрисколлу выпала честь объявить о "захоронении" проекта никому не нужного 38-тонного "легкого танка" M10 Booker, на который Пентагон потратил миллиарды долларов.

Новый министр был безжалостным к другим бесперспективным разработкам, которые пожирают миллиарды, прикрыл некоторые "синекуры" уважаемых оружейников и существенно оптимизировал оборонные закупки. То есть в лице Дрисколла имеем не только друга Вэнса, но и неплохого специалиста. По крайней мере, так описывают его американские СМИ.

Кроме того, Дрисколл пытался всячески угождать Трампу и был готов по первому слову президента направлять Нацгвардию для поддержания правопорядка в те города, на которые указывал Белый Дом, не думая о законности таких приказов. За это как Трамп, так и Дрисколл получили немалую порцию критики от СМИ, но это их не остановило.

Несмотря на это на первых ролях Дрисколл не был и близко.

Дрисколл будет вместо Келлога?

Все изменилось, когда Стив Уиткофф наконец адаптировал присланный ему россиянами "мирный план", с которым отправили в Киев американскую делегацию во главе с Дрисколлом.

В Украине министра и друга Джей Ди Вэнса приняли с почетом, а сам он (если верить инсайдам) слишком в себя поверил и вел себя пренебрежительно, пытаясь выкручивать Украине руки и шантажировать нас лишением американской поддержки.

Тогда СМИ написали, что Дрисколл – не случайный гость, а, очень похоже, что полноценная замена спецпредставителю Трампа Киту Келлогу, который так и не сумел избавиться от симпатий к Украине, а потому был проклят россиянами и отстранен командой Трампа от процесса переговоров.



Дрисколла приветствует в Киеве президент Зеленский / фото ОП

Добиться своего и принудить Украину к капитуляции Дрисколлу не удалось, хотя он изрядно напугал европейских послов на встрече в Киеве.

Подробно Как изменились новые 28 пунктов мирного плана и почему это уже не капитуляция

Впоследствии Дрисколл побывал на переговорах в Женеве, где 28 пунктов Уиткоффа – Дмитриева стараниями украинской делегации, европейских партнеров и госсекретаря США Марко Рубио приобрели вменяемый вид. А 24 ноября 2025 года проводил переговоры уже с россиянами в Абу-Даби (ОАЭ). Они никакого значения не имели, но солидности Дрисколлу добавили.

Дрисколл – новый министр войны?

В декабре 2025 года американские СМИ все чаще стали упоминать Дэна Дрисколла уже не как переговорщика, а потенциального министра войны (так при Трампе стали называть Министерство обороны, то есть Пентагон).

Дело в том, что дела действующего министра войны Пита Хегсета идут не то, чтобы хорошо. И речь не об объявленной им войне гендерам и бородам в американском войске. Бывший военный и телеведущий на позиции минстра, мягко говоря, не впечатлил, попадая время от времени в многочисленные скандалы.

Впрочем, намеки на коррупцию, непотизм и идиотизм Трамп своему протеже прощал, а вместе с ними – саботаж поддержки Украины и неуважение к союзникам по НАТО, но не смог простить Хегсету его популярность.

Несмотря на всю свою комичность, Хегсет имеет высокие рейтинги в МАГА и считается там "крашем". Некоторые эксперты рассматривают Хегсета рядом с Вэнсом и Рубио как возможного кандидата в президенты от республиканцев, если, конечно, Трамп решит не идти не третий срок.

Учитывая все это, не надо удивляться, что Трамп (и его команда) начали осторожно "сливать" Хегсета. Повод нашелся как никогда кстати. С сентября США активно надувают щеки и показывают, что готовы ворваться в Венесуэлу, а Пит Хегсет играет в этом процессе роль "главного Маркияна" (то есть того, чего все ждут, но оно никак не происходит – 24 Канал).

Подробно США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия

Сейчас США даже нормально не закрыли небо над страной Мадуро, зато бьют по лодкам, которые, как они считают, могут принадлежать венесуэльским контрабандистам. Сам Трамп на этом пиарился, а Хегсет выкладывал видео этих операций, по факту – внесудебных казней.

Одно из видео привлекло внимание журналистов. Точнее не оно, а то, что осталось за кадром. Выяснилось, что безжалостное добивание живых людей, оказавшихся в воде после первой атаки, произошло по устному приказу "убить всех" от Хегсета. Фактически, это готовый кейс для Гааги, потому что это явное военное преступление. Всего же тогда было убито без суда и следствия 11 человек.

Сейчас поступок Хегсета активно обсуждают в Сенате и СМИ (флагманская публикация – за The Washington Post), пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что именно Гегсет приказал подчиненным "мочить всех".

Трамп при этом не спешит отмазывать своего бывшего любимца и клеймить fake news. Это может указывать, что над Питом собираются тучи и эту непогоду он не переживет как министр войны. Если это произойдет, то его правительство может занять Дэн Дрисколл, о котором вы теперь знаете гораздо больше.

Дэн Дрисколл женат на своей школьной пассии – Кассандре "Кэсси" Рекс. Сейчас она – успешный пластический хирург. Пара воспитывает двоих детей – сына Дэна-младшего и дочь Лилу.