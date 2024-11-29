Команда избранного президента США по международной политике приобретает окончательные очертания. 27 ноября Дональд Трамп назначил своим специальным представителем по вопросам Украины и России генерала в отставке Кита Келлога.

Что о нем известно и какие взгляды относительно войны в Украине исповедует – читайте в материале 24 Канала.

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Биография и военная карьера Кита Келлога

Кит Келлог родился 12 мая 1944 года в Дейтоне, штат Огайо. Выходец из состоятельной семьи и представитель поколения "бейби бумеров", он решил строить карьеру в армии США и получил звание офицера запаса в престижном университете Санта-Клары в Калифорнии.

Также Келлог получил диплом магистра международных отношений в Канзасском университете. Свое обучение молодой офицер продолжил в элитном Военном колледже армии США (аналог украинского Национального университета обороны – 24 Канал). Специализацией Кита Келлога были все те же международные отношения, а они в условиях холодной войны заключались в осознании опасности России (она тогда называлась СССР – 24 Канал) и противодействия ее влиянию.

Вскоре Келлог получил возможность продемонстрировать свои навыки на практике – во время войны во Вьетнаме молодой офицер служил в 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, а затем продолжил службу как офицер ССО (Сил специальных операций). В этом качестве Келлог был советником спецназа армии Камбоджи, то есть ходил по тем же джунглям, что и киношный Джон Рэмбо и его командир полковник Траутмен.

Еще один "зеленый берет" в команде Трампа по международной политике – Майк Уолтц, которого избранный президент номинировал на должность советника по нацбезопасности.

За время войны во Вьетнаме Келлог получил несколько боевых наград, в частности Серебряную и Бронзовые звезды.



Кит Келлог / Фото The Fayetteville Observer

После завершения войны во Вьетнаме командовал элитным 1-м батальоном 504-го парашютно-пехотного полка. Во время вторжения США в Панаму под руководством Кита Келлога уже была полновесная бригада, а во время операции "Буря в пустыне" Келлог служил начштаба 82-й воздушно-десантной дивизии.

Впоследствии Келлог был избран командующим Командования Сил специальных операций в Европе (SOCEUR) и участвовал в войне в Югославии, с 1996 года он командовал знаменитой 82-й воздушно-десантной дивизией – одной из самых известных и боеспособных соединений армии США. Дивизия под командованием Келлога проводила операции в Боснии и Косово, а также участвовала в учениях НАТО в Казахстане и Узбекистане.

Впоследствии Келлог перешел на работу в Министерство обороны на позицию директора по вопросам командования, управления, связи и компьютеризации вооруженных сил США при Объединенном комитете начальников штабов.

Во время терактов 11 сентября 2001 года генерал Келлог находился непосредственно в Пентагоне, который также стал целью атак и подвергся большим разрушениям. Келлог вместе с заместителем министра обороны Полом Вулфовицем взял на себя ответственность за альтернативный командный пункт в горном комплексе Рэйвен-Рок и занимался планированием по отражению новых возможных атак, а также координировал действия армии США.

В 2003 году Кит Келлог вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта, однако де-факто не оставил службу. Он стал временным координатором военно-гражданской администрации Ирака после свержения режима Саддама Хусейна и на определенное время стал фактическим правителем (администратором) этой страны.

Впрочем, довольно быстро Келлог вернулся в США и пошел типичным путем для заслуженного и влиятельного чиновника – нашел себя в частном секторе и сразу на топовой должности. Даже по специальности. В 2005 году Келлог стал советником отдела внутренней безопасности корпорации Oracle, а впоследствии работал в техгигантах Cubic Corporation и CACI International Inc.

Член команды Трампа

В марте 2016 года Кит Келлог присоединился к команде кандидата в президенты США Дональда Трампа в качестве советника по вопросам внешней политики и стал одним из "генералов Трампа", которыми тот так гордился и постоянно их нахваливал.

После сенсационной победы Трампа на выборах Келлог возглавил переходную команду по безопасности. После инаугурации Трампа Келлога назначили руководителем аппарата и секретарем Совета национальной безопасности США.



Дональд Трамп и Кит Келлог / Фото AP / Susan Walsh

Келлог проявил себя профессионалом, который несмотря на многочисленные скандалы, превратившие в те дни Белый дом в откровенный балаган, сохранил лояльность к Трампу и стал для него некой спасительной палочкой, первым запасным и командиром пожарной бригады одновременно.

Уже 13 февраля 2017 года после быстрой и скандальной отставки советника по национальной безопасности Майкла Флинна генерал Келлог стал исполняющим обязанности советника по национальной безопасности, а затем подыскал для Трампа полноценную замену и работал в команде Роберта О'Брайена, был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

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Также Келлог доказал свою лояльность к патрону во время истории с импичментами Трампу. Напомним, тот получил аж 2, и один из них имел прямое отношение к Украине, потому что 45-й президент США додумался во время телефонного звонка к президенту Зеленскому фактически шантажировать его и требовать оказать давление на следствие в вопросе расследования дела Хантера Байдена, скандального сына своего главного оппонента на грядущих выборах.

Келлог во время слушаний в Конгрессе всячески пытался спасти Трампа и заявлял, что "не услышал ничего плохого или неподобающего" в разговоре президентов. Трамп этого, как видим, не забыл.

Автор "мирного плана", который не питает иллюзий

После новой отставки с госслужбы Кит Келлог перешел на работу во влиятельный американский консервативный аналитический центр (think tank-институт) America First (AFPI) и стал одним из его фронтменов. Другим был бывший ЦРУшник Фред Фляйц.

Учреждение очень дружелюбно к Трампу (это понятно из названия, потому что America First, то есть "Америка превыше всего" является одним из слоганов его избирательных кампаний) и поставило своей целью разработать стратегию международной политики для его возможного возвращения в Белый дом. Война в Украине стала одним из важных направлений.

Давайте найдем способ позволить этой новой Спарте, Украине, победить в битве. И они могут. Мы просто должны оказать им необходимую поддержку,

– Кит Келлог в эфире CNN в начале полномасштабного вторжения призывает США помочь украинскому сопротивлению.

Кит Келлог, несмотря на солидный возраст, не засиживался в высоких кабинетах, а предпочитал работу в поле. После полномасштабного вторжения России в Украину он несколько раз посещал нашу страну и знает о войне не из телевизора.

В начале 2023 года генерал 2 недели провел в Украине, побывал в Буче, Одессе и прифронтовых Харькове и Изюме. В это время Украина переживала один из самых тяжелых этапов войны – Россия начала массированные атаки на энергетическую инфраструктуру, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу. Келлог стал свидетелем этих событий.



Мэр Харькова Игорь Терехов дарит булаву Киту Келлогу (справа) / Фото пресс-службы мэрии Харькова

Мы дадим украинцам победить? Сейчас они на пути к победе, но ДАДИМ ли мы им победить?

– Кит Келлог после освобождения Херсона в эфире американского ТВ призывает президента Байдена действовать более решительно и не быть "деэскалатором".

По возвращении в США генерал Келлог в феврале 2023-го выступил перед Комитетом по вопросам вооруженных сил Сената и активно призвал срочно увеличить военную помощь Украине, подробно перечислив виды вооружений, необходимых для победы.



Он был среди тех "ястребов", которые жестко критиковали осторожную позицию президента Байдена, который всеми возможными способами затягивал предоставление Украине вооруженной помощи, чем существенно ограничивал наши возможности на фронте.

Отметим, что тогда Дональд Трамп еще не придумал связать вопрос помощи Украине с ситуацией на границе США и Мексики, поэтому такие заявления Келлога были вполне мейнстримными для республиканцев. Впоследствии генерал откорректировал свои взгляды относительно Украины, следствием чего стала публикация в журнале Foreign Affairs в апреле 2024 года так называемого плана Келлога – Фляйца, который СМИ также не совсем полномочно называли "мирным планом Трампа".

24 Канал подробно писал о нем летом 2024-го и процитирует сам себя.

Что предусматривает мирный план Келлога – Фляйца

остановка боевых действий на текущих линиях соприкосновения и начало переговоров;

прекращение поддержки Украины со стороны США в случае отказа от переговоров с Россией;

усиление поддержки Украины и даже существенное ее увеличение в случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров;

отказ Украины от вступления в НАТО на неопределенное время и ускоренное вступление в ЕС;

фиксация де-факто (не де-юре) российской оккупации с возможностью вернуться к вопросу восстановления суверенитета в перспективе;

гарантии безопасности Украины от Запада способом "вооружения до зубов".

Фактически это план заморозки войны в Украине по несколько модифицированному "корейскому сценарию" в ожидании того, что ситуация изменится, когда Путин наконец умрет.

Интересно, что один из авторов плана, Фред Фляйц, прямо признал, что это не "план Трампа" а лишь их изложение, с которым Трамп в общих чертах ознакомлен, однако не поддерживает его полностью. Впоследствии это подтвердил и сам Келлог.

Украинское правительство и народ Украины вряд ли смогут принять мирное соглашение, которое не вернет им всю их территорию или, по крайней мере, не привлечет Россию к ответственности за разрушения и страдания, нанесенные Украине. Их сторонники также будут иметь трудности с этим. Однако, как сказал Дональд Трамп в эфире CNN в 2023 году: "Я хочу, чтобы все перестали умирать". Это и наша позиция. Это хороший первый шаг,

– финальный пассаж статьи Кита Келлога и Фреда Фляйца.

Авторы признают, что их план несовершенен. То есть это изложение мыслей и идей, некий черновик и приглашение к дискуссии. Теперь Дональд Трамп назначил одного из авторов статьи ее (дискуссии) модератором.



Кит Келлог / Фото AP

В июле 2024 года Кит Келлог в интервью "Голосу Америки" уточнил детали своей позиции. Он заявил, что его план ни в коем случае не заключается в принуждении Украины к капитуляции.

Никто никогда не говорил, что "надо только заставить украинцев отдать свои земли России". Мы никогда этого не говорили, мы просто ищем выход. Посмотрите на ваши потери. Только в Украине, в зависимости от того, с кем вы говорите, они составляют от 100 тысяч до 130 тысяч смертей. Это огромные потери. В России их втрое больше. Для сравнения, в войне во Вьетнаме Соединенные Штаты Америки потеряли 60 тысяч. Это была 20-летняя война, из которой мы вышли. Россияне, тогда Советский Союз, потеряли 15 тысяч в Афганистане и ушли оттуда. Сейчас вы говорите о цифрах 100 тысяч, 300 тысяч убитых и раненых. Так что, вы либо должны найти способ остановить войну, или вы хотите, чтобы она продолжалась без четкого конца. И очень важно, то, что мы в Америке называем "прижать на тормоза". Это не значит, что Украина сдается, это не значит, что они отдают территорию, ничего подобного,

– Кит Келлог объясняет свой "мирный план" и отменяет "зраду".

Таким образом, украинцы в праве считать, что в лице господина Келлога они будут иметь ответственного и профессионального политика, который знает и понимает опасность России, а также видел ее преступления собственными глазами.

Скажем, полтора года назад россияне дали деру. И если бы мы, Запад, тогда предоставили то оборудование, о котором просил президент Зеленский, то вы, видимо, могли бы завершить дело. Вы могли дойти до Азовского моря через Херсон, разделив их (российские силы – 24 Канал) пополам. И это то, что вы хотели сделать. Но поскольку Запад, а особенно Америка, очень медленно поставляли вам оборудование и необходимую поддержку, это позволило россиянам пойти в наступление. Поэтому я в определенной степени обвиняю эту администрацию (Байдена – 24 Канал) и Запад в том, что они не поддержали Украину, когда они должны были это сделать,

– Келлог в интервью "Голосу Америки" об ошибках "предшественников".

Как видим, Келлог проанализировал предыдущую политику США и понимает ошибки Байдена и Салливана, его выводы безжалостны, но правдивы.

И это очень ярко контрастирует с последними сигналами из Вашингтона от "демократических деэскалаторов" о необходимости снижения возрастной границы мобилизации в Украине до 18 лет вместо того, чтобы должным образом и вовремя обеспечить Силы обороны всем необходимым.

Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы, чтобы обеспечить мир через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, на которую это заслуживает,

– Кит Келлог соглашается на предложение Дональда Трампа.

Сейчас Кит Келлог обещает достичь мира через силу, не верит, что Путин наполнит свой "Орешник" ядерной утварью. Также генерал приветствует запоздалое решение Байдена наконец снять ограничения по ударам вглубь территории России.

Это то, с чем он начнет работать как специальный представитель президента США по вопросам Украины и России, поэтому пожелаем ему успехов.