Команда обраного президента США з міжнародної політики набуває остаточних обрисів. 27 листопада Дональд Трамп призначив своїм спеціальним представником з питань України та Росії генерала у відставці Кіта Келлога.

Що про нього відомо та які погляди щодо війни в Україні сповідує – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Біографія та воєнна кар'єра Кіта Келлога

Кіт Келлог народився 12 травня 1944 року в Дейтоні, штат Огайо. Виходець із заможної родини та представник покоління "бейбі бумерів", він вирішив будувати кар'єру в армії США та отримав звання офіцера запасу в престижному університеті Санта-Клари в Каліфорнії.

Також Келлог отримав диплом магістра міжнародних відносин в Канзаському університеті. Своє навчання молодий офіцер продовжив в елітному Воєнному коледжі армії США (аналог українського Національного університету оборони – 24 Канал). Спеціалізацією Кіта Келлога були все ті ж міжнародні відносини, а вони в умовах холодної війни полягали в усвідомленні небезпеки Росії (вона тоді називалась СРСР – 24 Канал) та протидії її впливам.

Незабаром Келлог отримав нагоду продемонструвати свої навички на практиці – під час війни у В'єтнамі молодий офіцер служив у 101-ій повітряно-десантній дивізії армії США, а згодом продовжив службу як офіцер ССО (Сил спеціальних операцій). У цій якості Келлог був радником спецназу армії Камбоджі, тобто ходив по тих самих джунглях, що й кіношний Джон Рембо та його командир полковник Траутмен.

Ще один "зелений берет" у команді Трампа з міжнародної політики – Майк Волтц, якого обраний президент номінував на посаду радника з нацбезпеки.

За час війни у В’єтнамі Келлог отримав декілька бойових нагород, зокрема Срібну та Бронзові зірки.



Кіт Келлог / Фото The Fayetteville Observer

Після завершення війни у В'єтнамі командував елітним 1-м батальйоном 504-го парашутно-піхотного полку. Під час вторгнення США до Панами під орудою Кіта Келлога вже була повновісна бригада, а під час операції "Буря в пустелі" Келлог служив начштабу 82-ої повітряно-десантної дивізії.

Згодом Келлог був обраний командувачем Командування Сил спеціальних операцій в Європі (SOCEUR) та брав участь у війні в Югославії, з 1996 року він командував славетною 82-ю повітряно-десантною дивізією – однією з найбільш відомих і боєздатних з'єднань армії США. Дивізія під командуванням Келлога проводила операції в Боснії та Косово, а також брала участь у навчаннях НАТО в Казахстані та Узбекистані.

Згодом Келлог перейшов на роботу до Міністерства оборони на позицію директора з питань командування, управління, зв'язку та комп'ютеризації збройних сил США при Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Під час терактів 11 вересня 2001 генерал Келлог перебував безпосередньо в Пентагоні, який також став ціллю атак і зазнав великих руйнувань. Келлог разом із заступником міністра оборони Полом Вулфовіцом взяв на себе відповідальність за альтернативний командний пункт у гірському комплексі Рейвен-Рок та займався плануванням з відбиття нових можливих атак, а також координував дії армії США.

У 2003 році Кіт Келлог вийшов у відставку у званні генерал-лейтенанта, проте де-факто не залишив службу. Він став тимчасовим координатором військово-цивільної адміністрації Іраку після повалення режиму Саддама Хусейна та на певний час став фактичним правителем (адміністратором) цієї країни.

Утім, доволі швидко Келлог повернувся до США та пішов типовим шляхом для заслуженого і впливового урядовця – знайшов себе в приватному секторі й одразу на топовій посаді. Навіть за спеціальністю. У 2005 році Келлог став радником відділу внутрішньої безпеки корпорації Oracle, а згодом працював у техгігантах Cubic Corporation та CACI International Inc.

Член команди Трампа

У березні 2016 року Кіт Келлог приєднався до команди кандидата в президенти США Дональда Трампа як радник з питань зовнішньої політики й став одним із "генералів Трампа", якими той так пишався і постійно їх нахвалював.

Після сенсаційної перемоги Трампа на виборах Келлог очолив перехідну безпекову команду. Після інавгурації Трампа Келлога призначили керівником апарату та секретарем Ради національної безпеки США.



Дональд Трамп і Кіт Келлог / Фото AP / Susan Walsh

Келлог проявив себе професіоналом, який попри численні скандали, що перетворили в ті дні Білий дім на відвертий балаган, зберіг лояльність до Трампа та став для нього такою собі рятівною паличкою, першим запасним і командиром пожежної бригади водночас.

Уже 13 лютого 2017 року після швидкої та скандальної відставки радника з національної безпеки Майкла Флінна генерал Келлог став виконувачем обов'язків радника з національної безпеки, а згодом підшукав для Трампа повноцінну заміну та працював у команді Роберта О'Брайєна, був радником з національної безпеки віцепрезидента Майка Пенса.

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Також Келлог довів свою лояльність до патрона під час історії з імпічментами Трампу. Нагадаємо, той отримав аж 2, і один з них мав прямий стосунок до України, бо 45-ий президент США додумався під час телефонного дзвінка до президента Зеленського фактично шантажувати його та вимагати здійснити тиск на слідство в питанні розслідування справи Гантера Байдена, скандального сина свого головного опонента на прийдешніх виборах.

Келлог під час слухань у Конгресі усіляко намагався врятувати Трампа та заявляв, що "не почув нічого поганого або неналежного" в розмові президентів. Трамп цього, як бачимо, не забув.

Автор "мирного плану", який не має ілюзій

Після нової відставки з держслужби Кіт Келлог перейшов на роботу до впливового американського консервативного аналітичного центру (think tank-інституту) America First (AFPI) та став одним із його фронтменів. Іншим був колишній ЦРУшник Фред Фляйц.

Установа є дуже приязною до Трампа (це зрозуміло з назви, бо America First, тобто "Америка понад усе" є одним зі слоганів його виборчих кампаній) та поставила собі за мету розробити стратегію міжнародної політики для його можливого повернення до Білого дому. Війна в Україні стала одним із важливих напрямків.

Знайдімо спосіб дозволити цій новій Спарті, Україні, перемогти в битві. І вони можуть. Ми просто маємо надати їм необхідну підтримку,

– Кіт Келлог в ефірі CNN на початку повномасштабного вторгнення закликає США допомогти українському спротиву.

Кіт Келлог, попри солідний вік, не засиджувався у високих кабінетах, а надавав перевагу роботі в полі. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він декілька разів відвідував нашу країну і знає про війну не з телевізора.

На початку 2023 року генерал 2 тижні провів в Україні, побував у Бучі, Одесі та прифронтових Харкові та Ізюмі. У цей час Україна переживала один з найважчих етапів війни – Росія почала масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, намагаючись спровокувати гуманітарну катастрофу. Келлог став свідком цих подій.



Мер Харкова Ігор Терехов дарує булаву Кіту Келлогу (праворуч) / Фото пресслужби мерії Харкова

Ми дамо українцям перемогти? Наразі вони на шляху до перемоги, але чи ДАМО ми їм перемогти?

– Кіт Келлог після звільнення Херсону в ефірі американського ТБ закликає президента Байдена діяти більш рішуче та не бути "деескалатором".

Після повернення до США генерал Келлог у лютому 2023-го виступив перед Комітетом з питань збройних сил Сенату та активно закликав терміново збільшити військову допомогу Україні, детально перерахувавши види озброєнь, необхідних для перемоги.



Він був серед тих "яструбів", які жорстко критикували обережну позицію президента Байдена, який всіма можливими способами затягував надання Україні збройної допомоги, чим суттєво обмежував наші можливості на фронті.

Зазначимо, що тоді Дональд Трамп ще не придумав пов'язати питання допомоги Україні з ситуацією на кордоні США та Мексики, тому такі заяви Келлога були цілком мейнстримними для республіканців. Згодом генерал відкоригував свої погляди щодо України, наслідком чого стала публікація в журналі Foreign Affairs у квітні 2024 року так званого плану Келлога – Фляйца, який ЗМІ також не зовсім повноправно називали "мирним планом Трампа".

24 Канал детально писав про нього влітку 2024-го та процитує сам себе.

Що передбачає мирний план Келлога – Фляйца

зупинка бойових дій на поточних лініях зіткнення та початок переговорів;

припинення підтримки України з боку США в разі відмови від переговорів із Росією;

посилення підтримки України та навіть суттєве її збільшення в разі, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів;

відмова України від вступу до НАТО на невизначений час та прискорений вступ до ЄС;

фіксація де-факто (не де-юре) російської окупації з можливістю повернутися до питання відновлення суверенітету у перспективі;

безпекові гарантії України від Заходу способом "озброєння до зубів".

Фактично це план заморозки війни в Україні за дещо модифікованим "корейським сценарієм" в очікуванні на те, що ситуація зміниться, коли Путін нарешті помре.

Цікаво, що один з авторів плану, Фред Фляйц, прямо визнав, що це не "план Трампа" а лише їхній виклад, з яким Трамп в загальних рисах ознайомлений, проте не підтримує його повністю. Згодом це підтвердив і сам Келлог.

Український уряд і народ України навряд чи зможуть прийняти мирну угоду, що не поверне їм усю їхню територію або, принаймні, не притягне Росію до відповідальності за руйнування та страждання, завдані Україні. Їхні прихильники також матимуть труднощі з цим. Проте, як сказав Дональд Трамп в ефірі CNN у 2023 році: "Я хочу, щоб усі перестали помирати". Це і наша позиція. Це хороший перший крок,

– фінальний пасаж статті Кіта Келлога і Фреда Фляйца.

Автори визнають, що їхній план недосконалий. Тобто це виклад думок та ідей, така собі чернетка та запрошення до дискусії. Тепер Дональд Трамп призначив одного з авторів статті її (дискусії)модератором.



Кіт Келлог / Фото AP

У липні 2024 року Кіт Келлог в інтерв'ю "Голосу Америки" уточнив деталі своєї позиції. Він заявив, що його план в жодному разі не полягає в примусі України до капітуляції.

Ніхто ніколи не казав, що "треба лише змусити українців віддати свої землі Росії". Ми ніколи цього не говорили, ми просто шукаємо вихід. Подивіться на ваші втрати. Лише в Україні, залежно від того, з ким ви говорите, вони становлять від 100 тисяч до 130 тисяч смертей. Це величезні втрати. У Росії їх втричі більше. Для порівняння, у війні у В'єтнамі Сполучені Штати Америки втратили 60 тисяч. Це була 20-річна війна, з якої ми вийшли. Росіяни, тоді Радянський Союз, втратили 15 тисяч в Афганістані та пішли звідти. Зараз ви говорите про цифри 100 тисяч, 300 тисяч убитих і поранених. Отже, ви або повинні знайти спосіб зупинити війну, або ви хочете, щоб вона тривала без чіткого кінця. І дуже важливо, те, що ми в Америці називаємо "притиснути на гальма". Це не означає, що Україна здається, це не означає, що вони віддають територію, нічого подібного,

– Кіт Келлог пояснює свій "мирний план" і скасовує "зраду".

Тож українці в праві вважати, що в особі пана Келлога вони матимуть відповідального та фахового політика, який знає і розуміє небезпеку Росії, а також бачив її злочини на власні очі.

Скажімо, півтора року тому росіяни накивали п'ятами. І якби ми, Захід, тоді надали те обладнання, про яке просив президент Зеленський, то ви, мабуть, могли б завершити справу. Ви могли дійти до Азовського моря через Херсон, розділивши їх (російські сили – 24 Канал) навпіл. І це те, що ви хотіли зробити. Але оскільки Захід, а особливо Америка, дуже повільно постачали вам обладнання та необхідну підтримку, це дозволило росіянам піти в наступ. Тож я певною мірою звинувачую цю адміністрацію (Байдена – 24 Канал) та Захід у тому, що вони не підтримали Україну, коли вони повинні були це зробити,

– Келлог в інтерв'ю "Голосу Америки" про помилки "попередників".

Як бачимо, Келлог проаналізував попередню політику США та розуміє помилки Байдена та Саллівана, його висновки безжальні, але правдиві.

І це дуже яскраво контрастує з останніми сигналами з Вашингтону від "демократичних деескалаторів" про необхідність зниження вікової межі мобілізації в Україні до 18 років замість того, щоб належним чином і вчасно забезпечити Сили оборони всім необхідним.

Працювати на президента Трампа було привілеєм мого життя, і я з нетерпінням чекаю невтомної роботи, щоб забезпечити мир через силу, відстоюючи інтереси Америки. Я готовий до цього з усією відданістю та самовіддачею, на яку це заслуговує,

– Кіт Келлог погоджується на пропозицію Дональда Трампа.

Нині Кіт Келлог обіцяє досягнути миру через силу, не вірить, що Путін наповнить свій "Орешник" ядерним начинням. Також генерал вітає запізніле рішення Байдена нарешті зняти обмеження щодо ударів вглиб території Росії.

Це те, з чим він почне працювати як спеціальний представник президента США з питань України та Росії, тож побажаємо йому успіхів.