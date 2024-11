Дональд Трамп активно готує склад своєї майбутньої команди, куди можуть у війти як прихильники, так і критики допомоги Україні.

24 Канал розповідає про чергові призначення обраного президента США Дональда Трампа до його команди порятунку Америки та цілого світу від всього поганого та боротьби за все добре.

Зверніть увагу! Жодна з кандидатур ще не є затвердженою юридично і може бути змінена аж до формального затвердження після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня 2025 року.

"Крижана королева" С'юзі Вайлз і Марко Рубіо в Держдеп

Першим призначенням Трампа була його багаторічна радниця С'юзі Вайлз, яку він ще називає своєю крижаною королевою. Вона очолить адміністрацію президента.



С'юзі Вайлз і Дональд Трамп / Фото Getty

Також стало відомо, що Державний департамент (аналог українського МЗС) очолить 53-річний сенатор від Флориди Марко Рубіо.

Це призначення надало певності, що Трамп обиратиме не лише за принципом особистої відданості, але й буде зважати на професійні якості.

Нагадаємо, що Рубіо був конкурентом Трампа на праймеріз ще 2016 року і дуже затято його критикував. Трамп у боргу не залишився і довго назвивав сенатора не інакше як "Маленький Марко" (так, до речі, могли б звати героя з оповідань Івана Франка).

Рубіо це дійсно фахова людина – він має великий досвід роботі у Конгресі, де багато років провів у безпековій комісії Сенату.

Це класичний неоконсерватор і прихильник курсу Рейгана, точніше, був ним – в останній рік з ним відбулася метаморфоза і він з класичного (тобто нормального) неокона перетворився на трампіста та став відданим прихильником свого колишнього суперника. Саме цим можна пояснити зміну від беззастережної підтримки України до неголосування в Сенаті за пакет допомоги.



Дональд Трамп і Марко Рубіо / Фото Getty

Зараз Рубіо займає асболютно трампівську позицію щодо війни про "стратегічний глухий кут" і необхідність зупинки бойових дій.

При цьому Україна для Рубіо – переферійне питання, натомість головними подразниками є Іран і Китай. Також вочевидь Марко Рубіо розглядає посаду очільника Держдепу як трамплін для номінації у 2028 році на кандидата в президенти від Республіканської партії. Але чи втримається він – питання відкрите, бо далеко не всі здатні стерпіти роботу на Трампа в повному обсязі.

Хто такий Майк Волтц, який буде радником Трампа з питань нацбезпеки

Радником Трампа з питань нацбезпеки стане 50-річний Майк Волтц. Як і Рубіо він із Флориди. Волтц – колишній "зелений берет" (американський аналог ССО) і полковник Національної гвардії у відставці, служив в армії США понад 20 років.

Волтц виконував бойові завдання в Афганістані, на Близькому Сході та в Африці. Він був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома за доблесть. Свої воєнні будні він описав у книзі Hard Truth: think and lead like a green beret.



Майк Волтц під час служби в Афганістані / Фото waltz.house.gov

Після військової служби Волтц працював у Білому домі та Пентагоні, був спецпомічником віцепрезидента Діка Чейні з питань оборонної політики в Південній Азії та контртероризму. Також Волтц був радником міністрів оборони Дональда Рамсфелда та Роберта Гейтса.

У 2018 році Майк Волтц був обраний до Палати представників США.

У 2022 році конгресмен був палким прихильником допомоги Україні й навіть приїздив до Києва, але згодом політик "почав коливатися разом із курсом партії" та вже навесні 2024 року був серед тих, хто блокував виділення Україні пакету американської допомоги на 60 мільярдів доларів.



Майк Волтц у Києві / Скриншот з відео

Нині Майк Волтц – затятий прихильник Трампа і саме це стало вирішальним аргументом на його користь. Принаймні так стверджує сам Трамп.

Майк є експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму… Майк був рішучим прихильником моєї зовнішньополітичної програми "Америка понад усе", і він буде великим прихильником нашого прагнення до миру через силу,

– так презентував свого майбутнього радника з нацбезпеки обраний президент.

Як і Рубіо, Майк Волтц бачить найбільшу загрозу для США з боку Китаю. Цікаво, що через вибір конгресмена під питанням може опинитися республіканська більшість у Палаті представників і перейти зі статусу "комфортної" до "хиткої". Особливо, якщо Трамп продовжить й далі набирати кадри з цієї "скриньки".

Щодо України, то Волтц тут просто брат-близнюк Рубіо. Дивного тут немає нічого, бо обидва говорять те, що на їхню думку має сподобатися Трампу.

Я думаю це абсолютно в інтересах Америки зупинити Путіна. Однак ера бездонних чеків для допомоги, що надходять від Конгресу, добігла кінця.

Зупинити Росію до того, як вона втягне НАТО і, отже, США у війну, – це правильна річ. Але цей тягар не може й надалі лежати лише на плечах американського народу, особливо поки Західна Європа нічого не робить. Між нинішньою стратегією Байдена "підтримувати стільки, скільки потрібно" і тими, хто вимагає "жодного долара", має бути простір.

Ці заяви Майка Волтца щодо України наочно вказують на бажання рухатись виключно у фарватері Трампа та разом з ним удавати (але лише вдавати), що не розуміє фундаментальних речей.

Адже ніякого шаленого тягаря для американських платників податків через допомогу Україні не існує, як вже не існує "Західної Європи, яка нічого не робить" чи України, яка нібито загрузла у корупції та розтринькує американську допомогу.



Нині всі ці алегорії мають залишитись у добі виборчої кампанії, а на заміну їм мають прийти виважені заяви та не менш прагматичні дії.

Цікаво, що дружина політика Джулія Нешейват наприкінці каденції Трампа (коли той розсварився з усією командою та зі скандалом позвільняв) була його радницею з внутрішньої безпеки. Пані Нешейват теж робила воєнну кар'єру і служила офіцером розвідки армії США, вийшовши у відставку в чині капітана. Дружина Волтца є почесною співробітницею Атлантичної ради та фахівцем з Арктики, тому добре знає та усвідомлює небезпеку Росії.

Чому Піт Гегсет в Пентагоні шокував Америку

Якщо призначення Рубіо та Волтца читалися американськими ЗМІ та були прогнозовані, то вибір Трампом нового міністра оборони відверто шокував усіх. Бо ним став не професіонал з досвідом, а фактично людина з вулиці. Точніше – з телебачення.

44-річний Піт Гегсет – скандальний співведучий щоденної ранкової програми новин Fox&Friends на консервативному каналі Fox News, а також автор бестселера 2022 року Battle for the American Mind.

Всю його роботу на телебаченні можна охарактеризувати як постійні суперечки з гостями, "теплі ванни" для союзників, відданий погляд під час коментарів, які він брав у Трампа, а також постійна критика "ліберального порядку денного" в армії США.



Піт Гегсет / Фото Getty

Чи не головною мішенню для його тирад є начальник Комітету об'єднаних штабів США Чарльз Браун.



Той, нагадаємо, є послідовним прихильником допомоги України, проте, вочевидь нині для нього настають непрості часи.

Так, Гегсет випускник Прінстону та Гарварду, ветеран Національної гвардії США, служив в Афганістані, Іраку (як доброволець) та на Кубі (база Гуантанамо). Він офіцер, має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" – за перебування в Іраку та Афганістані.

Гегсет очолював правозахисну ветеранську організацію Concerned Veterans for America, звісно, абсолютно трампістську та ультраконсервативну.

Проте, все це не робить його гідним кандидатом для того, щоб очолити Пентагон. Це приблизно те ж саме, щоб міністром оборони України зробили воєнних блогерів Жданова чи Бутусова.

Кандидатура Гегсета викликала серйозні нарікання ще коли під час першої каденції Трамп намагався його номінувати на міністра в справах ветеранів. Тоді цей вибір розкритикували фахівці та самі ветеранські організації, а нині Трамп просто ламає всіх через коліно, користуючись тріумфом на виборах.

При цьому вочевидь Гегсет – найменш кваліфікований кандидат на пост міністра оборони США в сучасній історії країни й вочевидь на процедурі затвердження його кандидатури в Сенаті відбудеться справжня бійня.

Щодо його поглядів про Україну, то:

В лютому, через кілька днів після повномасштабного вторгнення, Гегсет заявив, що події в Україні важливі, але "вони блякнуть у порівнянні зі злочинністю на вулицях, з лібералізмом у культурі, з інфляцією у кишенях".

Потім, в перші тижні вторгнення, він називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву.

"Забезпечити Україну тим, що їй потрібно, швидше, ніж ми це робимо. Адміністрація Байдена не робить цього достатньо швидко, щоб українці змогли повалити Путіна та відштовхнути його назад".

"Забезпечити Україну тим, що їй потрібно, швидше, ніж ми це робимо. Адміністрація Байдена не робить цього достатньо швидко, щоб українці змогли повалити Путіна та відштовхнути його назад". Водночас Гегсет різко критикував НАТО: "Чому Америка протягом останнього століття має слухати самовпевнені та імпотентні держави, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних домовленостей, яких вони самі більше не дотримуються?"

Пізніше Піт Гегсет в одному з інтервʼю назвав "роздутою" думку про те, війна Росії проти України може перерости в масштабний конфлікт у Європі, а мотиви Путіна вторгнутись в Україну описав як "я хочу своє лайно назад" (I want my shit back).

ЦРУ та інші призначення

На пост директора ЦРУ Трамп номінує Джона Реткліффа . Це колишній конгресмен-республіканець із Палати представників від Техасу, а також колишній директор Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа. Він абсолютно лояльний до свого патрона і це стало вирішальним фактором.

. Це колишній конгресмен-республіканець із Палати представників від Техасу, а також колишній директор Національної розвідки в попередній адміністрації Трампа. Він абсолютно лояльний до свого патрона і це стало вирішальним фактором. Спеціальним посланником з питань Близького Сходу в Адміністрації Трампа стане Стівен Віткофф . Це інвестор у нерухомість, великий орендодавець і засновник Witkoff Group. Як він зможе конвертувати свої спроможності у дипломатії на такій складній ділянці, невідомо.

. Це інвестор у нерухомість, великий орендодавець і засновник Witkoff Group. Як він зможе конвертувати свої спроможності у дипломатії на такій складній ділянці, невідомо. Міністром державної безпеки має стати Крісті Ноем. Губернаторка штату Південна Дакота може увійти в історію як перша жінка на цій посаді.

Це, до речі, та сама Крісті Ноем, яка в березні 2023 року назвала військову допомогу США Україні дорогою стратегічною помилкою. А ще вона вбила власного пса через те, що той нібито не піддавався її дресуванню. Про це ж написала у власній книзі, а ця історія, схоже, вартувала їй посади віцепрезидентки. Трамп обрав замість неї Джей Ді Венса. Проте, як бачимо, не забув про пані Ноем.

Вина нещасного пса була в тому, що він ганяв сусідських курей, тому вона вирішили його власноруч вбити. Тоді ж вона застрелила іншу домашню тварину – козла, бо той нібито мав погану вдачу. Деталі в подробицях Ноем розписала у своїй книзі, сподіваючись, що покаже таким чином, як "здатна приймати жорсткі рішення в політиці". Як бачимо, ця стратегія в підсумку спрацювала.



Крісті Ноем і Дональд Трамп / фото Matt Rourke / AP

Постійним представником США при ООН стане Еліз Стефанік. Це конгресменка від 21-го округу Нью-Йорка.

З 2021 року пані Стефанік є головою Республіканської конференції Палати представників. Це четверта за рейтингом посада республіканців у Палати представників і найвища з тих, хто голосував проти допомоги Україні за вказівкою Трампа. Логічно, що Еліз Стефанік нині демонструє абсолютну відданість Трампу і повторює за ним все, що той скаже.

Заступником керівника Апарату Білого дому з політичних питань стане Стівен Міллер. Він вже працював у команді Трампа і з 2017 по січень 2021 був старшим радником 45-го президента США. Тепер Міллер очолить напрямок реалізації імміграційної програми.

У цьому МІллеру допомагатиме Спецуповноважений з питань безпеки кордонів США та втіленні міграційної політики Томас Хомен. Це справжній яструб, який дуже жорстко проявив себе, коли працював виконуючим обов'язки директора Імміграційної та митної служби США. Тоді його методи здалися занадто різкими навіть для адміністрації Трампа. Нині ж, дуже схоже, що він отримає картбланш на вирішення міграційної кризи.

Агенція з охорони довкілля буде віддана на відкуп Лі Зельдіну. Це колишній конгресмен від штату Нью-Йорк, чия каденція завершилась у січні 2023 року.

Чим займуться Ілон Маск і Вівек Рамасвамі

Насамкінець найцікавіше – це новий Департамент з питань урядової ефективності, який очолюватиме найбагатша людина світу Ілон Маск та скандально відомий Вівек Рамасвамі, який, до речі, в передвиборчих дискусіях називав Володимира Зеленського "нацистом".



Ілон Маск і Вівек Рамасвамі / Фото Getty

Їхнє завдання – аудит всього федерального уряду та боротьба з бюрократією.

Символічно, що структура, яка нібито має слідкувати за ефективністю, чомусь має двох керівників, що взагалі-то збільшує бюрократію.

Не менш символічно, що нова структура отримала скорочену назву DOGE – як і популярний в інтернеті мем про пса породи сіба-іну, офіційного "обличчя" криптовалюти Dogecoin. Саме на Doge Ілон Маск міняв пташку з логотипу твіттера перед тим як популярна соцмережа перетворилась на Х. Тому маємо справу з відвертим тролінгом. Це вже десь на рівні з витівками Андрія Богдана.

Втім, варто визнати, що повноваження як мінімум Маска будуть суттєво виходити за межі його Департаменту. Це видно вже зараз, коли олігарх прописався у маєтку Трампа, фотографується на родинних знимках та бере участь у важливих телефонних дзвінках свого номінального шефа до світових лідерів. У зв’язку з чим постає питання, а хто ж тут усім керує?

Схоже, що його доведеться повторити ще не раз, доки світ не звикне до особливого стилю управління нового президента США.