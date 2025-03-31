Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний в етері 24 Каналу зазначив, що Росія завжди пропонує ті ж самі умови, що й Україна. Таким чином Путін затягує переговори задля досягнення певних цілей.

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Як підступно діє Росія

Дональду Трампу важлива угода з Україною про надра, оскільки він вважає, що її можна "продати" як досягнення за перші 100 днів його каденції. Своєю чергою росіяни слідкують за тим, що потрібно президенту США, і не вперше пропонують договори з подібною тематикою.

Наприклад, голова російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмитрієв повідомив, що Вашингтон та Москва почали обговорювати спільні проєкти у сфері видобутку корисних копалин.

Він заявив, що у Росії більше цих ресурсів, ніж в Україні, і тому вони вигідніші для укладення угоди. Невідомо, чи ворог врахував рідкісноземельні метали, які захопив на території України.

Росіяни ігнорують політичну складову, натомість пропонують економічну, ближчу команді Трампа,

– наголосив Олег Лісний.

Росія ставить на ваги такий самий важіль впливу, як і США щодо України, перебиваючи конструктив у спілкуванні між Києвом і Вашингтоном. Паралельно з цим Москва намагається підтримувати тезу, що Україна не хоче йти на поступки й прагне продовжувати війну, а росіяни, мовляв, пропонують мирні кроки.

Зараз же Росія демонструє, що Україну взагалі варто виключити з переговорного процесу, адже, на її думку, вона не повинна ставити жодних умов чи погоджуватися на угоди, запропоновані Сполученими Штатами. Вони намагаються переконати, що переговори мають відбуватися без Києва.

Зазначимо! Президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що без України не можна вести переговори, мир має бути укладений на наших умовах, оскільки на нас напав агресор.

Попри це, Росія продовжує просувати свої інтереси, намагаючись затягнути переговори з командою Трампа. Путін використовує цей час, щоб досягти успіхів на полі бою.