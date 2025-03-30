Оглядач Sunday Times Марк Галеотті вказує, що російський диктатор добре вміє маніпулювати людьми. Завдяки цій навичці Путін нібито пропонує президенту США не лише відіграти роль найбільш ефективного укладача угод, але й використовувати статус Америки, щоб переробити світ на власний розсуд, передає 24 Канал.

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Як Путін грається із Трампом

Так, очільник Кремля фактично підтримав амбіції Трампа щодо приєднання Гренландії до США, давши зрозуміти, що Москва стоятиме осторонь, якщо американський лідер наважиться втілити їх.

Крім того, Путін заохочує погляд Трампа на геополітику лише як засіб національного збагачення. Також диктатор підтримав угоду про копалини між США та Україною. Раніше він пропонував Трампу ресурси з окупованих українських територій. Путін надсилає американцю сигнали, що американському бізнесу в Росії будуть надані особливі умови.

На думку Галеоті, переговорна стратегія Путіна будується за наступними трьома напрямками:

Москва сигналізує про готовність продовжувати мирний процес , ініційований американським президентом, але вимагає поступок на кожному етапі. Наприклад, перш ніж погодитися на нове перемир'я в Чорному морі, яке полегшило б експорт українського зерна, Путін хоче, щоб із російських аграрних експортерів зняли санкції. Трампу не хочеться визнавати, що його передвиборчі обіцянки врегулювати конфлікт були лише бравадою, тому він має стимул погоджуватися.

, ініційований американським президентом, але вимагає поступок на кожному етапі. Наприклад, перш ніж погодитися на нове перемир'я в Чорному морі, яке полегшило б експорт українського зерна, Путін хоче, щоб із російських аграрних експортерів зняли санкції. Трампу не хочеться визнавати, що його передвиборчі обіцянки врегулювати конфлікт були лише бравадою, тому він має стимул погоджуватися. Путін грає на неприязні Трампа до Володимира Зеленського та їхньої спільної переконаності в тому, що до України слід ставитися не як до суверенної, а як до підвладної країни, активи якої мають бути поділені між ними. Фактично Путін пропонує Трампу українські ресурси в обмін на частину її території та можливість впливати на її уряд. Якщо Київ, що цілком логічно, протестує, це подається як невдячність васала, який не цінує, що Америка для нього зробила. Мета полягає в тому, щоб не лише розлютити Трампа, а й змусити його покарати Київ, як він уже робив під час відомої суперечки в Овальному кабінеті, щоб не виглядати слабким. Це штовхає Зеленського в обійми Європи як останнього союзника.

та їхньої спільної переконаності в тому, що до України слід ставитися не як до суверенної, а як до підвладної країни, активи якої мають бути поділені між ними. Фактично Путін пропонує Трампу українські ресурси в обмін на частину її території та можливість впливати на її уряд. Якщо Київ, що цілком логічно, протестує, це подається як невдячність васала, який не цінує, що Америка для нього зробила. Мета полягає в тому, щоб не лише розлютити Трампа, а й змусити його покарати Київ, як він уже робив під час відомої суперечки в Овальному кабінеті, щоб не виглядати слабким. Це штовхає Зеленського в обійми Європи як останнього союзника. Очільник Кремля використовує недовіру Трампа до ЄС, який той називав "створеним для того, щоб оббирати США". Багато російських вимог щодо миру, наприклад, повернення аграрного банку РФ до системи Swift, не залежать лише від Вашингтона. Це створює напруженість між США та Європою: чи поступиться ЄС, чи ризикне викликати гнів Трампа і водночас дозволити Путіну уникнути відповідальності за провал мирного процесу?

Галеотті зазначає, що головна мета очільника Кремля – отримати якнайкращу угоду, зберегти окуповані території та залишити Україну вразливою для майбутнього тиску. Якщо переговори проваляться, що ймовірно, він подбає, щоб відповідальність лягла на когось іншого — Зеленського чи Європу. Гнівний Трамп, який звинувачує когось у зриві його ініціативи буде для Путіна не менш корисним, ніж успішна угода.