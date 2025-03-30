Їх конфлікт іноді призводив до того, що Залужний ігнорував дзвінки американського генерала. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування The New York Times.

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Резніков переконав Залужного відновити зв'язки з Міллі

Як повідомляє The New York Times, під час спілкування Міллі ставив під сумнів запити України на певні види озброєння та давав поради щодо бойових дій на основі супутникових даних. У відповідь Залужний міг різко переривати розмову, а згодом і взагалі перестав відповідати на дзвінки.

Однак у Пентагоні прагнули, щоб Залужний продовжував спілкування з Міллі, і вигадали складну мережу з кількох людей. Спершу помічник Міллі контактував із командувачем Національної гвардії Каліфорнії Девідом Болдуїном, який звертався до американського бізнесмена Ігоря Пастернака. Той своєю чергою зв’язувався зі своїм другом дитинства – тодішнім міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Саме Резніков переконував Залужного відновити контакт із Міллі: "Я знаю, що ти злий на Міллі, але ти повинен йому подзвонити".