Обозреватель Sunday Times Марк Галеотти указывает, что российский диктатор хорошо умеет манипулировать людьми. Благодаря этому навыку Путин якобы предлагает президенту США не только сыграть роль наиболее эффективного укладчика соглашений, но и использовать статус Америки, чтобы переделать мир по своему усмотрению, передает 24 Канал.

Смотрите также NYT рассказали, как Пентагон через друга детства Резникова возобновили разговоры Залужного и Милли

Как Путин играет с Трампом

Так, глава Кремля фактически поддержал амбиции Трампа по присоединению Гренландии к США, дав понять, что Москва будет стоять в стороне, если американский лидер решится воплотить их.

Кроме того, Путин поощряет взгляд Трампа на геополитику только как средство национального обогащения. Также диктатор поддержал соглашение об ископаемых между США и Украиной. Ранее он предлагал Трампу ресурсы с оккупированных украинских территорий. Путин посылает американцу сигналы, что американскому бизнесу в России будут предоставлены особые условия.

По мнению Галеоти, переговорная стратегия Путина строится по следующим трем направлениям:

Москва сигнализирует о готовности продолжать мирный процесс , инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе. Например, прежде чем согласиться на новое перемирие в Черном море, которое облегчило бы экспорт украинского зерна, Путин хочет, чтобы с российских аграрных экспортеров сняли санкции. Трампу не хочется признавать, что его предвыборные обещания урегулировать конфликт были лишь бравадой, поэтому он имеет стимул соглашаться.

, инициированный американским президентом, но требует уступок на каждом этапе. Например, прежде чем согласиться на новое перемирие в Черном море, которое облегчило бы экспорт украинского зерна, Путин хочет, чтобы с российских аграрных экспортеров сняли санкции. Трампу не хочется признавать, что его предвыборные обещания урегулировать конфликт были лишь бравадой, поэтому он имеет стимул соглашаться. Путин играет на неприязни Трампа к Владимиру Зеленскому и их общей убежденности в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть разделены между ними. Фактически Путин предлагает Трампу украинские ресурсы в обмен на часть ее территории и возможность влиять на ее правительство. Если Киев, что вполне логично, протестует, это подается как неблагодарность вассала, который не ценит, что Америка для него сделала. Цель состоит в том, чтобы не только разозлить Трампа, но и заставить его наказать Киев, как он уже делал во время известного спора в Овальном кабинете, чтобы не выглядеть слабым. Это толкает Зеленского в объятия Европы как последнего союзника.

и их общей убежденности в том, что к Украине следует относиться не как к суверенной, а как к подвластной стране, активы которой должны быть разделены между ними. Фактически Путин предлагает Трампу украинские ресурсы в обмен на часть ее территории и возможность влиять на ее правительство. Если Киев, что вполне логично, протестует, это подается как неблагодарность вассала, который не ценит, что Америка для него сделала. Цель состоит в том, чтобы не только разозлить Трампа, но и заставить его наказать Киев, как он уже делал во время известного спора в Овальном кабинете, чтобы не выглядеть слабым. Это толкает Зеленского в объятия Европы как последнего союзника. Глава Кремля использует недоверие Трампа к ЕС, который тот называл "созданным для того, чтобы обирать США". Многие российские требования по миру, например, возвращение аграрного банка РФ в систему Swift, не зависят только от Вашингтона. Это создает напряженность между США и Европой: уступит ли ЕС, или рискнет вызвать гнев Трампа и одновременно позволить Путину избежать ответственности за провал мирного процесса?

Галеотти отмечает, что главная цель главы Кремля – получить наилучшее соглашение, сохранить оккупированные территории и оставить Украину уязвимой для будущего давления. Если переговоры провалятся, что вероятно, он позаботится, чтобы ответственность легла на кого-то другого – Зеленского или Европу. Гневный Трамп, обвиняющий кого-то в срыве его инициативы будет для Путина не менее полезным, чем успешная сделка.