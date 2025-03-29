Йдеться про підрив легітимності українського уряду. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW.

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Нова вимога Путіна

Російський президент запропонував Організації Об'єднаних Націй, США і європейським країнам встановити в Україні тимчасову адміністрацію, яка провела б "демократичні вибори" й привела б до влади "життєздатний уряд, який має довіру народу".

Кремль продовжує тримати переговори в заручниках і сподівається домогтися додаткових поступок від Заходу після прогресу, досягнутого в поточних переговорах про припинення вогню,

– зазначили аналітики Інституту вивчення війни.

У такий спосіб диктатор хоче виграти час для нових успіхів на полі бою, аби створити сприятливі умови для досягнення повної капітуляції України.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відкинув пропозицію Путіна і заявив, що Україна має легітимний уряд, який необхідно поважати.

Натомість речник Ради національної безпеки Білого дому заявив, що владу України визначають її Конституція та народ.