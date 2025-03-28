Заяви Путіна, зроблені під час візиту до північного порту Мурманськ, пролунали на тлі спроб США знайти шляхи для врегулювання конфлікту, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що сказали у Білому домі

Представник Ради національної безпеки Білого дому, коментуючи висловлювання Путіна про тимчасове управління, заявив, що управління в Україні визначається її конституцією та народом країни.

Видання зазначає, що пропозиція Путіна щодо тимчасового управління, схоже, відображає його давню претензію, що українська влада не є легітимним партнером для переговорів, оскільки президент Володимир Зеленський залишився при владі після завершення свого мандату у травні 2024 року.

У принципі, звісно, в Україні може бути запроваджене тимчасове управління під егідою ООН, США, європейських країн та наших партнерів,

— заявив Путін під час розмови з моряками в порту.

За словами очільника Кремля, це потрібно для того, щоб "провести демократичні вибори, привести до влади спроможний уряд, який користується довірою народу, а потім розпочати з ним переговори щодо мирного договору".

Нагадаємо, що президент Зеленський неодноразово заперечував будь-які сумніви щодо своєї легітимності, наголошуючи, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану, а голосування у воєнних умовах просто неможливе.