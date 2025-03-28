Заявления Путина, сделанные во время визита в северный порт Мурманск, прозвучали на фоне попыток США найти пути для урегулирования конфликта, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что сказали в Белом доме

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя высказывания Путина о временном управлении, заявил, что управление в Украине определяется ее конституцией и народом страны.

Издание отмечает, что предложение Путина о временном управлении, похоже, отражает его давнюю претензию, что украинская власть не является легитимным партнером для переговоров, поскольку президент Владимир Зеленский остался у власти после завершения своего мандата в мае 2024 года.

В принципе, конечно, в Украине может быть введено временное управление под эгидой ООН, США, европейских стран и наших партнеров,

– заявил Путин во время разговора с моряками в порту.

По словам главы Кремля, это нужно для того, чтобы "провести демократические выборы, привести к власти способное правительство, пользующееся доверием народа, а затем начать с ним переговоры по мирному договору".

Напомним, что президент Зеленский неоднократно отрицал любые сомнения относительно своей легитимности, отмечая, что украинское законодательство запрещает проведение выборов во время военного положения, а голосование в военных условиях просто невозможно.