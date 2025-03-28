Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию главы Кремля. Путин в очередной раз пытается навязать Украине внешнее руководство и поставить под сомнение легитимность действующей власти.

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Путин заявил о необходимости временной администрации в Украине

Путин убеждает, что сейчас власть в Украине "нелегитимная", поскольку, мол, президент Владимир Зеленский потерял свои полномочия. Поэтому, по мнению Кремля, все другие органы власти также якобы "незаконны". Именно поэтому, заявил российский лидер, нужно ввести внешнее управление.

Мы готовы обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы,

– заявил Путин.

Он также цинично добавил, что России "непонятно, с кем подписывать договоренности", ведь "завтра в Украине могут прийти другие руководители", а нынешняя власть, по его словам, "контролируется националистами".

Манипуляции Кремля: предложение выборов на фоне войны

Несмотря на заявления о "мирном урегулировании", Путин одновременно хвастался тем, что стратегическая инициатива на фронте, мол, в руках российских войск. Диктатор намекнул, что Россия может "добить" украинские силы, однако предлагает "провести выборы" под контролем международных структур и сформировать "новую власть".

Временное управление позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное руководство,

– заявил Путин.

Так Кремль в очередной раз пытается легализовать агрессию и попытки контроля над Украиной под видом "мирных инициатив" и "международного управления".