Президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что Россия всегда предлагает те же самые условия, что и Украина. Таким образом Путин затягивает переговоры для достижения определенных целей.

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Как коварно действует Россия

Дональду Трампу важно соглашение с Украиной о недрах, поскольку он считает, что его можно "продать" как достижение за первые 100 дней его каденции. В свою очередь россияне следят за тем, что нужно президенту США, и не впервые предлагают договоры с подобной тематикой.

Например, глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Вашингтон и Москва начали обсуждать совместные проекты в сфере добычи полезных ископаемых.

Он заявил, что у России больше этих ресурсов, чем в Украине, и поэтому они выгоднее для заключения сделки. Неизвестно, учел ли враг редкоземельные металлы, которые захватил на территории Украины.

Россияне игнорируют политическую составляющую, зато предлагают экономическую, ближе команде Трампа,

– подчеркнул Олег Лесной.

Россия ставит на весы такой же рычаг влияния, как и США в отношении Украины, перебивая конструктив в общении между Киевом и Вашингтоном. Параллельно с этим Москва пытается поддерживать тезис, что Украина не хочет идти на уступки и стремится продолжать войну, а россияне, мол, предлагают мирные шаги.

Сейчас же Россия демонстрирует, что Украину вообще стоит исключить из переговорного процесса, ведь, по ее мнению, она не должна ставить никаких условий или соглашаться на соглашения, предложенные Соединенными Штатами. Они пытаются убедить, что переговоры должны происходить без Киева.

Отметим! Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что без Украины нельзя вести переговоры, мир должен быть заключен на наших условиях, поскольку на нас напал агрессор.

Несмотря на это, Россия продолжает продвигать свои интересы, пытаясь затянуть переговоры с командой Трампа. Путин использует это время, чтобы достичь успехов на поле боя.