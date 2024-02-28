Чому слід передавати показники

Усі споживачі електроенергії повинні місячно самостійно зчитувати показники лічильника електроенергії та подавати їх до оператора системи розрахунку. Обсяг спожитої електроенергії визначається за календарний місяць, і дані повинні бути подані за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.

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Якщо показники лічильника подаються пізніше, то дані за 1 число розраховуються на основі середньодобового споживання.

Зауважте! Оператор системи розрахунку має право проводити перевірку лічильника електроенергії у будь-який час для підтвердження правильності поданих показань.

Як передати показники лічильника

Щоб передати показники лічильника електроенергії, можна скористатися кількома методами:

Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК. Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР). Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger. За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники. Використовуючи Приват24.

Чи зросте тариф на електроенергію

Наразі тариф на електроенергію залишається на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину і не буде змінюватися до кінця опалювального сезону.

Зауважте! Після завершення опалювального сезону можливе зростання цін на світло у два етапи. Перше зростання може відбутися орієнтовно 1 травня — 1 червня, а друге 1 жовтня або 1 листопада.

На думку експерта з житлово-комунальних питань Олега Попенка, тарифи можуть зрости так:

на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.

друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.

Водночас нещодавно Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби. А рішення про підняття тарифів буде прийняте у квітні, після того, як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі.