Чому слід передавати показники
Усі споживачі електроенергії повинні місячно самостійно зчитувати показники лічильника електроенергії та подавати їх до оператора системи розрахунку. Обсяг спожитої електроенергії визначається за календарний місяць, і дані повинні бути подані за два дні до завершення поточного місяця та протягом перших трьох днів наступного місяця.
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Якщо показники лічильника подаються пізніше, то дані за 1 число розраховуються на основі середньодобового споживання.
Як передати показники лічильника
Щоб передати показники лічильника електроенергії, можна скористатися кількома методами:
- Особистий кабінет на сайті за допомогою ДТЕК.
- Телефонуючи в кол-центр оператора системи розрахунку. (ОСР).
- Надсилаючи повідомлення до ОСР через чат-боти у популярних месенджерах, таких як Viber, Telegram, або Facebook Messenger.
- За допомогою компанії Yasno, де потрібно вказати свій особистий рахунок і ввести показники.
- Використовуючи Приват24.
Чи зросте тариф на електроенергію
Наразі тариф на електроенергію залишається на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину і не буде змінюватися до кінця опалювального сезону.
На думку експерта з житлово-комунальних питань Олега Попенка, тарифи можуть зрости так:
- на першому етапі – до рівня 3,5 – 4 гривні.
- друге зростання – до 5,5 – 6 гривень.
Водночас нещодавно Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що нині не варто чекати на підвищення тарифів до 6 гривень, адже у цьому немає потреби. А рішення про підняття тарифів буде прийняте у квітні, після того, як уряд оцінить поточну ситуацію в енергетичному секторі.