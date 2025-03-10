Експрокурор підняв собі пенсію до 100 тисяч гривень

Рішення про призначення нової пенсії Сергію Ленському ухвалив Харківський окружний адміністративний суд наприкінці лютого 2025 року, пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Видання повідомляє, що Сергій Ленський у серпні 2024 року звернувся до Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області для перерахунку своєї пенсійної виплати. Для цього колишній прокурор взяв довідку в Кіровоградській обласній прокуратурі про розмір зарплати чинного прокурора області – 113,1 тисячі гривень – та вимагав підняти йому пенсію до 90% від цієї суми.

Зауважте! Заяву експрокурора відправили на розгляд у ПФУ Запорізької області. Там Ленському відмовили в перерахунку, тому він звернувся до суду.

Як відбувався судовий позов

Юристи ПФУ Запорізької області, як зазначають у тексті, вибрали "дивну тактику":

Вони намагались залучити у ролі третьої сторони Мінсоцполітики (що практично ніколи не відбувається в подібних справах), та отримали відмову від судді. Фактично не озвучили аргументи по суті справи, а натомість заявили, що діяли "на підставі та в межах повноважень" (зазвичай представники ПФУ в суді озвучують детальні заперечення).

Представник Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області 07.02.2025 подав до суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, обґрунтовуючи це тим, що управління у спірних правовідносинах діяло на підставі та в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України,

– йдеться в матеріалах справи.

Суд розглянув позов та задовільнив його. Тому у результаті справи пенсія Сергія Ленського зросте до 101,8 тисячі гривень.

У рішенні зазначено, що адміністративний позов до Головного управління ПФУ в Харківській та Запорізькій областях про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити.

Цікаво! Крім того, що пенсію прокурору мають виплачувати без обмеження розміру зарплати для перерахунку пенсій, без оподаткування та нарахування військового збору та "у разі підвищення заробітної плати працівникам прокуратури проводити подальші перерахунки пенсії та її виплати незалежно від того, чи припинено роботу на час перерахунку пенсії або вона продовжується".